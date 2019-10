Zand over 'klinkergate' Usselo: "We willen nu rust"

Na maanden discussie over asfalt, oude waaltjes of nieuwe klinkers is het werk aan de Harberinksweg in Usselo maandag weer begonnen. Het straatje was eerder bekleed met 'karakteristieke waaltjes', maar die waren niet veilig genoeg. Na alle onenigheid lijken omwonenden tevreden met de uiteindelijke keuze. "We willen nu gewoon weer rust."

Er was veel commotie rondom het 'karakteristieke klinkerweggetje'. De gemeente Enschede, buurtbewoners en diverse belangenorganisaties konden het maar niet eens worden over de bestrating.



De asfalt-optie was snel van de baan, maar de bewoners wilden ook geen fonkelnieuwe klinkers. Die zouden niet passen in het straatbeeld. Uiteindelijk is er door de gemeente gekozen voor getrommelde nieuwe waaltjes. Op het oog replica's van de oude, maar ze kunnen machinaal gelegd worden. Bovendien zijn ze veiliger en comfortabeler.



Hervatting werkzaamheden

Ondanks dat de bewoners het liefst zagen dat hun geliefde weggetje - inclusief de oude klinkers - in oude luister zou worden hersteld, is buurtbewoner Alex Jan Barends blij dat er weer aan de weg getimmerd wordt.



"Er was lange tijd veel gedoe over ons weggetje. We willen nu gewoon weer genieten van de rust", aldus Barends. Een deel van de weg ligt sinds eind augustus al opgebroken. "Gelukkig liggen de eerste stenen erin, we krijgen onze straat terug."



In januari 2020 krijgt de andere helft van de straat de 'nieuwe oude klinkers'.