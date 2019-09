Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: derby, Epy en Nouri

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente - Heracles

De Twentse kraker staat na een seizoen afwezigheid weer op de rol. In 1965 boekte de toen net opgerichte Enschedese club de eerste overwinning in de eredivisie tegen de Almeloërs. Na een remise tegen Telstar (1-1) en een nederlaag tegen Go Ahead (2-0) werd Heracles op 5 september 1965 met 4-1 geklopt.

Chris Hartjes zette Heracles nog wel op voorsprong door een benutte penalty maar Dais ter Beek, Issy ten Donkelaar, Hans Roordink en Egbert ter Mors bogen die achterstand om in de zege.

Een andere Ter Mors, geen familie, was in het zwart-wit de grote man in 1985. We hebben het over John ter Mors. Hij scoorde twee keer in de stunt die Heracles toen uithaalde door in Het Diekman met 3-0 te winnen. Hendrie Krüzen tekende voor de andere goal en het is nog altijd de grootste zege ooit van Heracles op bezoek bij Twente. In 2011 boekte FC Twente de grootste zege: 5-0. Marc Janko was goed voor vier treffers. Janko beëindigde deze zomer zijn carrière en analyseert nu voor de Oostenrijkse tv.

De afbeelding van Epy Drost, clubicoon van FC Twente, prijkt prominent op de tribunes in de Grolsch Veste. In 1965 speelde hij al mee in de derby. Maar wel in het zwart-wit van de bezoekers....

Aftrap vrijdag 20.00

FC Groningen - PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft de smaak na een slechte start te pakken. Bij FC Groningen kan de derde zege op rij worden geboekt. Vorig seizoen won PEC met 1-0 in Groningen, Vito van Crooy maakte de enige treffer.

Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar Reza Ghoochannejhad. Hij is na vorige week de eerste invaller die vier keer scoorde in de geschiedenis van de eredivisie.

Aftrap zaterdag 19.45

Go Ahead Eagles - Jong Ajax

Drie keer kwamen de beloften van Ajax naar de Adelaarshorst en evenzovele keren won Go Ahead. In 2015 werd het 2-0, in 2017 4-1 en vorig seizoen 2-1. In de laatste ontmoeting tekenden Richard van der Venne en Thomas Verheijdt voor de Deventer-goals.

Tijdens de eerste ontmoeting in 2015 verdedigde Andre Onana het doel van Jong Ajax en werd Abdelhak Nouri na ruim een uur gewisseld. Nouri ligt nu al ruim twee jaar in coma nadat hij in een oefenwedstrijd in elkaar zakte. Onana behoedde Ajax deze week met enkele prachtige reddingen voor tegendoelpunten tegen OSC Lille in de Champions League.

Teije ten Den tekende destijds voor beide Eagles-goals. Ten Den speelt tegenwoordig in Spanje bij CE L’Hospitalet, dat uitkomt op het derde niveau.

Aftrap vrijdag 20.00