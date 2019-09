Dit bedrijf uit Zwolle verovert de wereldmarkt met een stipjesmachine

Het product waar Medical Precesion B.V, het bedrijf van Annelies Maas en Kortenhorst, voor is genomineerd is een speciale soort pen. Deze heeft een kleine en korte naald, waarmee stipjes kunnen worden gezet op de huid. Wanneer kankerpatiënten worden bestraald, moet dat steeds op dezelfde plek gebeuren en daarvoor zijn markeringsstipjes nodig.



Tot voor kort was het aanbrengen van de markeringspunten voor patiënten een pijnlijke ingreep en een echt goede methode was niet beschikbaar. Maas: "Wij hebben verhalen gehoord van patiënten die vertelden dat zo’n markering werd gezet met een satéprikker en Oost- Indische inkt. Dat is echt middeleeuws. Omdat ik een school voor permanente make-up heb, kwam het Isala ziekenhuis in Zwolle bij mij uit met de vraag of ik een manier kon ontwikkelen waarmee deze stipjes op een pijnloze manier kunnen worden gezet en verwijderd."

Vlnr. Blerta Kukaj, Annelies Maas, Roland Kortenhorst, Monique uit de Bulten, Alexander Boerhof (Foto: Medical Precision B.V)

'Huilende mensen'

Maas, zijn (business) partner, zette deze stipjes bij Kortenhorst. Deze stipjes zijn het resultaat van anderhalf jaar keihard werken aan een nieuw product om het leven van kankerpatiënten iets dragelijker te maken. "Er kwamen mensen huilend naar ons toe toen ze hoorden dat wij degene waren die dit hadden ontwikkeld."

De speciale pen met een kleine en korte naald waarmee stipjes kunnen worden gezet op de huid (Foto: Medical Precision B.V)

Presentatie voor marktleider

Inmiddels is deze pen beschikbaar en maken verschillende grote ziekenhuizen in Nederland er gebruik van. Maas en Kortenhorst kijken terug op de manier waarop dat balletje is gaan rollen en realiseren zich dat het ook heel veel langer had kunnen duren voordat hun uitvinding beschikbaar zou worden voor zoveel mensen.



Last minute gaven ze zich anderhalf jaar geleden op voor een radiotherapiebeurs in Wenen waar ze in de start-uphoek hun bescheiden stand zouden opbouwen. Eenmaal aangekomen kregen ze een andere plek toegewezen en kwamen ze in het zichtveld van de stand van Civco; een groot Amerikaans bedrijf, te staan. Dit bedrijf bleek zeventig procent van het wereldaandeel op het gebied van het positioneren van patiënten voor bestraling te hebben. Maar wat ze niet hadden, was een pijnloze manier om puntjes te zetten.



Maas: "We hadden een meeting met alle hoge mensen van dat bedrijf, en ze hadden allemaal vragen waar wij de antwoorden nog niet op wisten maar toch zijn ze met ons in zee gegaan."

60-plus

Het leidde Kortenhorst en Maas door een jungle van patenten en regelgeving. Ze kwamen tot de conclusie dat het huidige prototype nooit aan die regels zou voldoen en ze besloten om helemaal een nieuw prototype te maken.

Kortenhorst: "We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en ons gerealiseerd dat alles anders zou worden. En dat is ook gebeurd. We werken dag en nacht, zijn veel weg. Kortom, het is een druk bestaan. Wij zijn allebei al boven de zestig en deze nieuwe onderneming geeft ons zoveel energie. Het is echt onzin om te denken dat je op deze leeftijd geen nieuw bedrijf meer kan oprichten. Die energie komt voor een heel belangrijk deel door dit project”, zegt Kortenhorst vol vuur.

Voor leeftijdsgenoten heeft hij een duidelijk advies: "Hou eens op met zeuren over leeftijd, ik vind het onvoorstelbaar dat mensen zeggen dat ze met de VUT willen. Zeker om dan meer tijd te hebben om de kleur van de doodskist uit te zoeken."

De pen waarmee op een pijnloze manier puntjes kunnen worden gezet op de huid van kankerpatiënten (Foto: Medical Precision B.V)



Het klinkt ietwat kort door de bocht, maar dat Kortenhorst en Maas zelf nog lang niet denken aan hun pensioen blijkt wel uit de omstandigheden waaronder ze Medical Precision B.V ontwikkelden. Naast het nieuwe bedrijf runt Kortenhorst een lobbykantoor in Den Haag en geeft Maas les op haar eigen school in permanente make-up in Zwolle. "Maar de energie en het enthousiasme uit de gebruikerswereld maken het fantastisch", zegt Kortenhorst.

Kinderziekenhuis

De verhalen die Maas en Kortenhorst extra zijn bijgebleven, zijn de verhalen uit het UMC in Utrecht. Zelf hebben ze kleinkinderen en ze zijn het er over eens dat de pen op een kinderafdeling van een ziekenhuis een zeer noodzakelijke innovatie is. "Een kindje met kanker kan je niet met die ouderwetse prikmethode puntjes geven, dat is zo traumatiserend", vertelt Kortenhorst.

"Het kind wordt zo bang voor de ruimte waar ze die puntjes krijgen. Die naalden zijn zo dik en prikken ze dus ook relatief verder in zo’n kinderhuid dan bij volwassenen. Dat soort verhalen gaan je aan het hart. Het maakt zo’n indruk wanneer ziekenhuizen nu merken dat ons apparaat zo patiëntvriendelijk is en dat nu ook kinderen daarmee moeiteloos zo’n stipje kunnen krijgen."