GBT: "Verzetsheld Derk Smoes verdient eigen plein"

Gemeentebelangen Twenterand (GBT) wil een nu nog naamloos plein in Vriezenveen vernoemen naar verzetsheld Derk Smoes. De partij dient samen met de ChristenUnie een motie in om de oorlogsheld te eren. Het verhaal van Smoes vormde de rode draad van het theaterstuk Het Verzet Kraakt dat eind 2017 werd uitgevoerd.

Het Historisch Museum Vriezenveen diende in 2017 al een aanvraag in om een laan of straat naar Derk Smoes te vernoemen. Dat verzoek faalde, omdat er in Vriezenveen de komende jaren geen nieuwe straten bij komen. "Je kunt een straatnaam niet zomaar veranderen, want dan moeten mensen gegevens wijzigingen", vertelt Marcus Elzinga van GBT.

Toen bleek dat een plein in Vriezenveen nog geen naam heeft, diende de partij een motie in. "Almelo heeft al een straat naar de oorlogsheld vernoemd. Wij vinden het belangrijk dat Vriezenveen dat ook doet. Deze man moet blijvend worden herdacht. En het mooie is dat het naamloze plein aan het Westeinde ligt, de straat waar Smoes is geboren."

De partij wil volgend jaar tijdens de viering van 75 jaar bevrijding van Vriezenveen Smoes eren met de naamsvermelding.

Derk Smoes

Acht Twentse verzetsmensen, onder wie Vriezenvener Derk Smoes, kregen opdracht geld te roven van de Duitse bezetters om de spoorwegstaking voort te kunnen zetten. De verzetshelden belden op 15 november 1944 aan bij de Nederlandsche Bank in Almelo. Een paar uur later verstopten ze meer dan 46 miljoen gulden in een hooiberg in Daarle.



Een recordbedrag tot op de dag van vandaag. Veertien dagen na de geslaagde bankoverval was het geld weer in Duitse handen. Zeven overvallers werden gearresteerd. Slechts één van hen overleefde het Duitse kamp.