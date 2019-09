Uit in Overijssel dit weekend

Landbouwfeest Tilligte (Foto: Tilligte.com)

Tilligter Landbouwspelen

Vanaf vrijdag is het feest voor Tilligtenaren, oud-Tilligtenaren en iedereen die betrokken is bij Tilligte. Genieten van de zeskamp, het volleybaltoernooi en van heel veel muziek. En met een geheel nieuw programma op zondag met voor het eerst de: Tilligter Landbouwspelen!

Hellendoorn Rally (Foto: Kevin Sand)



Eurol Hellendoorn Rally

Vrijdag start ook de 38ste Eurol Hellendoorn Rally in Hellendoorn. Deze editie is het centrum van de rally weer terug in manege ’t Oale Spoor. Met meer dan 100 deelnemende auto’s staat deze rally garant voor spectaculaire autosport. Het startveld van deze rallyklassieker is zeer gevarieerd. De Nederlandse rallytop is aanwezig net als diverse buitenlandse rijders met bijzondere auto’s.







Vogelmarkt (Foto: Pixabay)

Zwolse Vogelmarkt

Zaterdag is het weer een gekwetter van jewelste in de Zwolse IJsselhallen maar wát een vrolijkheid. Tijdens de Zwolse Vogelmarkt kunnen liefhebbers uren ronddwalen langs de vele, wettelijk toegestane, vogels die te koop worden aangeboden. Naast de enorme collectie van tienduizenden vogels worden er ook veel benodigdheden te koop aangeboden zoals boeken, kooien, verlichting en voer.







Markt in Olst (Foto: RTV Oost)

Olster Jaarmarkt

De Olster Jaarmarkt vindt altijd plaats op de 3e zaterdag in september, zaterdag 21-09 dus.

De toegang is gratis en de markt is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De kinderkleedjesmarkt en het entertainment vinden plaats in de park de Olsterhof en de Kermis is rondom de Wilibrordkerk op het kerkplein. Er is een autoshow aan de Pluimstraat en er zijn diverse terrassen met (live)muziek. Kortom: Olst, dáár moet je zaterdag zijn.

Weerribben rondvaart (Foto: RTV Oost/ SD Terpstra)

Rondvaart Weerribben-Wieden

Vaar zondag mee in de overdekte rondvaartboot door Nationaal Park Weerribben-Wieden. De boot is een zogenaamde platbodem, waardoor de schipper hem zelfs in de kleine slootjes kan manoeuvreren. Extra kans om van de natuur te genieten dus! Tijdens deze moerasvaartocht vertelt de schipper over de natuur en cultuur van dit waterrijke gebied. Bij mooi weer kan de boot deels open.