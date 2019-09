Wat een knuffel-minion te maken heeft met een veilige werksfeer

Het zegt alles over het enthousiasme waarmee het jonge team van GoalGorilla werkt aan steeds een beter product voor haar klanten. Ze bouwen webapplicaties voor (internationale) organisaties en bedrijven die een toegankelijk sociaal netwerk willen bouwen om met hun klanten, vrijwilligers of gebruikers in contact te blijven. De United Nations, Greenpeace International en Slachtofferhulp Nederland zijn voorbeelden van de duizend bedrijven die van hun software gebruikmaken.

"Wij vinden het belangrijk om een cultuur te creëren waar fouten gemaakt mogen worden." Taco Potze (Foto: GoalGorilla)

De beste ideeën van Overijssel Ondernemers in Overijssel zitten niet stil. Ze werken zich in het zweet om met hun innovatieve idee de nieuwe Booking.com of Thuisbezorgd.nl te worden. En dat harde werken wordt opgemerkt. De vakjury van de Kamer van Koophandel nomineerde 20Face, 4Silence, GoalGorilla, Icologiq, Kidzstore, Medical Precision, en Yalp als meest innovatieve ondernemingen van Overijssel. Op 25 september wordt de definitieve lijst bekend gemaakt. En tot die tijd stellen we de genomineerde ondernemers uit Overijssel in deze serie aan je voor. Via deze link stem je op jouw favoriete Overijsselse bedrijf.

Potze: "Wij zijn begonnen als internetbureau dat maatwerk oplossingen bood voor onze klanten. In 2015 wonnen we de Dutch Interactive Award voor de toepassing die we voor Greenpeace International bouwden." Met deze toepassing konden medewerkers en vrijwilligers zelf bepalen hoe ze hun community uitbouwden.

Het zorgde ervoor dat er een ongekend aantal vrijwilligers op de been was voor de open dag van de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace. "Vanuit daar besloten we iets soortgelijks te bouwen en dat voor meer bedrijven en organisaties beschikbaar te stellen."

Minion van de maand- award

Czyzyk en Potze haalden voor de ontwikkeling 200.000 euro op door een crowdfundingcampagne. Hiermee konden ze doorgroeien naar het het bedrijf zoals het nu is. Vanuit de kantoren in Enschede en Amsterdam werken ze met een team van 25 mensen aan de ondersteuning van hun klanten. "We zijn een jong en innovatief bedrijf en daar hoort ook bij dat we fouten maken. Het is voor ons belangrijk dat we met elkaar een cultuur creëren waar we die fouten bespreekbaar kunnen maken."

Daar hebben ze bij GoalGorilla een verfrissende manier voor bedacht. "Elke maand rijken we de Minion of the month-award uit. Elke medewerker kan meedoen door zichzelf te nomineren, te vertellen wat er fout ging en vooral wat diegene ervan heeft geleerd. Aan de hand van het applaus van de rest van de collega's, bepalen we dan wie de grootste blunder maakte en dus de Minionknuffel op zijn bureau krijgt. Want het is niet erg om fouten te maken, als je er maar van leert."

Met open social van Goal Gorilla kan elk bedrijf snel en eenvoudig een sociaal netwerk lanceren (Foto: GoalGorilla)

Drop-outs

De Minionaward is voor Czyzyk en Potze één van de manieren om een veilige sfeer en teamgevoel te creëren binnen GoalGorilla. "We zijn een zelfsturend team, dus wij kijken zeker niet constant bij onze werknemers over de schouders."

Zo'n team vraagt om een bepaalt soort werknemer, maar volgens Potze kan je niet altijd aan iemands cv zien of diegene geschikt is. "Wij hebben relatief veel mensen in dienst die hun studie niet hebben afgemaakt. Programmeurs zijn vaak introverte mensen en die zijn niet altijd zo bezig met schooldingen. Maar we willen wel dat sollicitanten kunnen laten zien dat ze hun tijd nuttig hebben besteed."

"Staar je niet blind op snel succes. 99 procent van de start-ups groeit helemaal niet zo snel als Facebook of Snapchat. Het harde werken gebeurt vooral onder de radar." Taco Potze, GoalGorilla

Nooit meer solliciteren

Dat Potze en Czyzyk minder waarde hechten aan diploma's heeft deels te maken met hun eigen achtergrond. Ze leerden elkaar kennen op de opleiding technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, maar maakten allebei hun studie niet af. "Op een gegeven moment moesten we kiezen, verder met onze onderneming of verder met onze studie. Dat was wel een lastige keuze, we hadden toch al veel geïnvesteerd in onze studie en je wil je ouders niet teleurstellen."

Potze heeft geen spijt. "Ik ga ervan uit dat ik nooit meer mijn cv hoef op te sturen om ergens te solliciteren. Dus ik zie het niet als een belemmering."