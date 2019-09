Minister Bruins maakt geen uitzondering: zelf kweken medicinale wiet blijft verboden

Het zelf kweken van medicinale wiet is en blijft verboden. Dat heeft minister Bruins (Medische Zorg en Sport) geantwoord op schriftelijke Kamervragen van D66-Kamerlid Bergkamp. Dat deed ze onder meer vanwege de in beslag genomen wietplanten van Jan en Jannie van Raalte uit Hasselt.

Volgens de minister wordt er in Nederland genoeg wiet voor medicinale doeleinden gekweekt. Ontheffingen voor thuiskwekerijen zijn volgens hem daarom niet nodig. Daarnaast wordt de thuis gekweekte wiet niet gecontroleerd op kwaliteit, in tegenstelling tot de medicinale wiet die via de apotheek te krijgen is.

Meldpunt Misdaad Anoniem

Eind augustus werden de illegale wietplanten van het stel uit hun tuin in Hasselt verwijderd. Het echtpaar had twee weken de tijd gekregen om de planten weg te halen, nadat er een klacht was binnengekomen bij Meldpunt Misdaad Anoniem. Dit deden ze niet en dus haalde de politie de planten weg toen de twee even niet thuis waren.

Van de wietplanten maakte Jan wietolie voor zijn vrouw Jannie. Zij heeft psoriasis en heeft minder jeuk door de wietolie.

BMC regelt medicinale wietteelt

Bruins zegt verder dat het huidige beleid als doel heeft dat de medicinale wiet 'van farmaceutische en constante kwaliteit via de apotheek op recept wordt verstrekt'. Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) regelt en controleert de medicinale wietteelt in Nederland.