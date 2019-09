Haaksbergen heeft financiën niet op orde: inwoners krijgen rekening gepresenteerd

Haaksbergen stond in 2013 ook al onder verscherpt toezicht. Die maatregel heeft de provincie in 2014 opgeheven omdat de aangepaste begroting wel werd goedgekeurd.

Bij zo'n preventief toezicht zit nieuw gemeentebeleid er niet in. De begroting moet sluitend zijn en de financiën op orde, voordat het toezicht weer verdwijnt.

Ozb-verhoging

Door flink te bezuinigen en extra geld binnen te halen, denkt het college de oplossing in handen te hebben. In de kadernota werd gesproken over een ozb-verhoging van 10 procent, maar die stijging lijkt gestegen naar 25 procent. Eigenaren van bedrijfspanden mogen 35 procent meer gaan betalen.

Met het extra geld dat binnenkomt aan gemeentelijke belastingen hoopt het college de tekorten in het sociale domein in de hand te houden. Maar zelfs met het extra geld moet er sterk bezuinigd worden. In 2020 is het de bedoeling 200.000 euro te besparen, in 2023 wordt dat 1,3 miljoen euro.

Presentatie begroting

Bij de presentatie van de begroting zal blijken hoe de bezuiniging precies zal uitgevoerd worden. De begroting wordt begin november behandeld door de gemeenteraad.