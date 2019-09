Deze start-up poetst het ouderwetse imago van wasbare luiers op

De moderne wasbare luier geeft ouders een milieubewust alternatief voor de traditionele wegwerpluier. In de winkel in Hengelo vertelt Scholten over hoe het allemaal begon. "Anderhalf jaar geleden ontstond het idee van een webshop die gericht is op duurzaamheid. Omdat we zien dat mensen steeds meer bezig zijn met biologisch eten en afval scheiden."

De inspiratie kwam van een proef van de gemeente Hengelo, waar Scholten aan mee deed. Door ouders wasbare luiers te laten gebruiken voor hun kinderen, in plaats van wegwerpluiers, wilde de gemeente onderzoeken of er minder afval geproduceerd werd. "Mijn zoontje was toen anderhalf en we werden geselecteerd om mee te doen." Maar na de proef bleef het stil rondom de wasbare luiers terwijl het Scholten eigenlijk erg goed was bevallen. "En daar zijn mijn compagnon en ik op ingesprongen."

De markt

Maar zitten mensen hier wel op te wachten? Een wasbare luier klinkt als meer gedoe dan een wegwerpluier. "Veel klanten van ons komen uit het westen van het land en uit België, daar lijkt het al meer geaccepteerd en hoort het bij de hippe en duurzame levensstijl." Toch is een levensstijl volgens Scholten zeker niet de enige reden dat klanten voor wasbare luiers kiezen. "Wegwerpluiers zitten vol met chemicaliën: het is niet voor niets dat zo’n luier zo lang droog blijft. In een wasbare luier voelt een kind wél nattigheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen door die prikkel eerder zindelijk worden. Het mooie is ook dat wanneer je eenmaal de wasbare luiers in huis hebt, je nooit zonder zit en ze zijn te gebruiken voor een tweede kind.”

Investering

Wie zo’n set vrolijk gekleurde wasbare luiers wil aanschaffen, moet bereid zijn om een behoorlijk bedrag te investeren. Voor zeshonderd euro heb je er een stuk of twintig, terwijl je voor vijfentwintig euro ook een pak wegwerpluiers hebt. Scholten: "Als je dat omrekent; dat is tien tot vijfentwintig cent, afhankelijk van het merk luiers dat je koopt. Dus over de jaren dat kinderen dat gebruiken ben je al gauw 2500 euro kwijt. En daarbij moet je zoals hier in Hengelo ook nog betalen voor je afval."

"Maar zo’n groot bedrag in één keer is wel een drempel voor jonge ouders. Als je wegwerpluiers koopt dan heb je het gevoel dat je maar weinig geld uitgeeft, terwijl je met die wasbare luiers in één keer zeshonderd euro moet betalen. Dan zijn ze vaak wel geïnteresseerd, maar zijn de kosten vaak toch te hoog. Dat is ook de reden dat we in België populairder zijn, omdat gemeenten daar subsidie geven om deze luiers te gebruiken. Daar betaalt de gemeente de helft van het aankoopbedrag."

Start-up

Toch timmert de start-up vanuit Nederland aan de weg en dat bevalt de beide oprichters prima. Ze ontwikkelden Kidzstore als project in de avonduren en weekenden, naast hun fulltime baan. Inmiddels loopt het bedrijf zo goed dat Scholten stopte met zijn baan als IT consultant om zich fulltime te richten op de verdere ontwikkeling van Kidzstore. "Voor de Kamer van Koophandel Innovatie Top 100 zijn we genomineerd voor ons eigen merk wasbare luiers: Happy Bear en veel winkels benaderen ons en willen onze producten verkopen."

Ondernemers inspiratie: "Als je wil groeien, ga dan geen gekke dingen doen. Iedereen heeft wel eens een gek idee, maar als je dat uit wil bouwen probeer het op eigen kracht te doen." - Jeffrey Scholten, Kidzstore

Voor de startende groothandel zit daar een moeilijk punt. Want als er ineens zoveel mensen zijn die je producten willen kopen is dat positief, maar het heeft ook als gevolg dat Scholten zijn klanten soms ‘nee’ moet verkopen simpelweg omdat het product is uitverkocht. “De productietijd is van begin tot eind is tussen de twee en drie maanden. We zijn een start-up dus het is nog lastig in te schatten hoe snel we gaan groeien en hoeveel vraag er is. Want je wil voorkomen dat je met een heel magazijn vol producten komt te zitten waar je moeilijk vanaf komt. Het is gewoon allemaal geld.”

Omzet

Om het bedrijf en het merk te ontwikkelen tot wat het nu is, hebben Scholten en zijn compagnon met elkaar afgesproken dat ze de risico’s samen wilden dragen. "We wilden geen aandeelhouders of een lening bij de bank, maar we wilden het bedrijf juist op een natuurlijke manier laten groeien. We zien dat de omzet stabiel stijgt."

Nominatie

Over de nominatie is Scholten helder: "Natuurlijk zijn we met luiers niet zo hip als een innovatieve app, dus ik ben al heel blij dat we in de top honderd zitten. Zo’n prijs is vooral een mooie manier om het ouderwetse imago van de wasbare luier een beetje op te poetsen. Dus we gaan voor de hoofdprijs, maar we mikken vooral op de publieksprijs."