Krabbé, Henket en Sticks. IT DEFINITLY STICKS!

Aandacht voor de regenwouden

Henket's adembenemende foto's nemen je mee naar de verhalen en mythes van Congo. Op deze plek in Afrika werkte de organisatie Tales of Us vijf jaar aan Congo Tales. De initiatiefnemers, Eva Vonk en Stefanie Plattner, nodigden de Nederlandse portretfotograaf uit New York uit om mee te doen. In Congo Tales namelijk, worden verhalen en mythes verteld van bewoners van het Congobekken, het grootste tropische regenwoud ter wereld na het Amazonegebied. Daar, op een dag reizen van de bewoonde wereld, zette Henket keer op keer een foto-set op om met de lokale bevolking een prachtige fotoserie te kunnen maken. Ultieme doel: aandacht voor de vrijwel onbekende regenwouden van het gebied met zijn bewoners.





Keuning: "In de filmische en surrealistische portretten komen de magie en mysteries van het vrijwel onbekende, maar voor de wereld zo belangrijke gebied tot leven." Door oorspronkelijke geluiden van het regenwoud te laten horen in het museum, wordt het een indrukwekkende beleving.







De wereld van Rapper Sticks

En precies dát geld ook voor het éénmalige, unieke project van rapper Sticks uit Zwolle. Zijn muziekkunstwerk bestrijkt de hele expositieruimte op de begane grond van Museum de Fundatie in Zwolle. Zodra je de bestickerde deur opendoet, stap je een donkere gang in en word je overspoeld door de wereld van Junte Uiterwijk, alias Sticks (1982). Hij is begiftigd met een niet aflatende stroom van woorden en zinnen die ‘uit hem’ moeten: "Het is dwangmatig" licht hij toe. "Het gebeurt."





Daad van verzet

Een muziekproject op een plek waar je kunst beleeft: het museum. En dus ook eenmalig, als een beeldende installatie, een belevenis. Hij zegt het niet maar het voelt als een daad van verzet. Een daad van verzet tegen de tradities van de muziekindustrie. De industrie waarbij, als je een nieuw album uitbrengt om precies 00.00 uur op vrijdag en deze online zet, je werk direct gratis beschikbaar is. “Terwijl ik als maker mijn leven, tijd, bloed, zweet en tranen in mijn teksten en muziek stop. De luisterervaring is vluchtig tegenwoordig”, zegt hij. En het aanbod is enorm, Sticks wil dat zo doorbreken. “Ik weet, ik heb de visie van een adelaar. Nutteloos zolang ik naar mijn navel staar.” De rapper van de voormalige succesvolle formatie 'Opgezwolle' wilde ONRUST een plek geven. Niet alleen de onrust die bijvoorbeeld het hebben van jonge kinderen met zich meebrengt, maar óók de onrust in de wereld en de onrust die de continue stroom informatie van social media en internet oplevert.



Onrust

Sticks’ muziekproject Onrust is gemaakt samen met beatmaker Kubus (Bart van Werken), video artiest Ira, Circus Family en Red Bull. De avond voor de opening nodigde Sticks zijn eigen familie en vrienden uit. Dat was spannender nog dan de opening zelf de dag erna. Hoe reageert iedereen die je zo goed kent op de onthulling van een deel van jezelf? Sticks zei daarna: "Dit is een nieuwe start. Ik ben supertrots op wat we hebben gemaakt en eindelijk kunnen we het delen." Collega Typhoon vond het een ‘insane mooie en gekke, dope en indrukwekkende expo'. 'Dit is een nieuwe bar voor HipHop en de kunst.' En rapmaat Rico (Opgezwolle) zei: “Ik heb nog helemaal niks gezien of gehoord en ik kom hier voor het eerst. Het is echt een soort van trip waar je in komt. Echt gruwelijk is het, maar ik moet het nog even goed op me laten inwerken. Maar het is crazy, crazy shit.”





ONRUST is een wereld van audiovisuele installaties, teksten, muziek en projecties verdeeld over zes verschillende ruimtes waarin je jezelf kunt onderdompelen. Vooral de grote videowand in combinatie met muziek blijft aan me trekken. Evenals de witte tekstbox, een ruimte waar de teksten van Sticks om je heen lijken te zweven. Eén ruimte is ingericht als studio. Sticks en Kubus zullen iedere week het nummer “De zorgenmaker” uitbreiden met de door hem in die week verzamelde zorgen. Sticks: ‘Als ik er niet ben, kun je op een aantal koptelefoons de tussenstand horen. Aan het eind van het jaar zijn al mijn zorgen op één nummer geparkeerd’.

Te zien tot 5 januari 2020.



Vanaf zondag 22 september online te zien in OverUIT de Kunst.

Inga Tjapkes