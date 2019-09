Terreurverdachte De Lutte (46) te ziek om bij eigen zaak te zijn

Terreurverdachte Sahraoui S. (46), die begin dit jaar is aangehouden op een kampeerboerderij in De Lutte, was vandaag te ziek om naar de strafzitting in de extra-beveiligde rechtszaal in Rotterdam te komen.

"Sinds zijn gewelddadige aanhouding heeft mijn cliënt last van oorsuizingen, een pijnlijke heup en migraineaanvallen", meldde zijn advocaat. Een verzoek om de Groninger voorlopig naar huis te sturen tot zijn strafzaak inhoudelijk dient, werd afgewezen.

De 46-jarige man uit Groningen wordt ervan verdacht een terroristisch misdrijf te hebben voorbereid in De Lutte. Hij werd eind februari dit jaar aangehouden op een kampeerboerderij in het dorp. De man bleek bovendien in het bezit van een vuurwapen en munitie.

Syriëgangers ondersteunen

Justitie heeft bij verschillende landen nog rechtshulpverzoeken uitstaan om internetcontacten en financiële geldstromen van de verdachte na te gaan. Justitie verdenkt hem ervan Syriëgangers financieel te hebben ondersteund.

De FBI in de Verenigde Staten meldde onlangs dat de man als 'Generaal S' chatte met IS-strijders. In de chats werd gesproken over een naderende 'Europese operatie'. Volgens justitie was de Groninger mogelijk een aanslag aan het voorbereiden.

Foto's

Van S. zijn oude foto’s opgedoken samen met een Zweedse IS-strijder en van de verdachte met een IS-vlag. "Die zijn zeven jaar oud en uit een tijd dat het kalifaat nog niet bestond en de commandant der strijdkrachten had gezegd wel respect te hebben voor Syriëgangers", reageerde de advocaat.

Volgens de raadsman schafte de verdachte een vuurwapen aan nadat bij de moskee, waar hij actief was, bedreigingen waren binnengekomen. Hij zou voor zijn huis zijn bedreigd.

Filmpjes

Ook werden er op telefoons en een computer, die in beslag zijn genomen tijdens een huiszoeking, filmpjes van onthoofdingen, een executievideo met explosieven en foto's van zelfmoordaanslagen gevonden. Verder trof de politie een collectie aan met zo'n tweehonderd jihadistische afbeeldingen.

De raadsman: "Sympathie voor IS is niet strafbaar en het hebben van contact met mensen in IS-gebied ook niet. Zelfs het opsturen van een simkaart naar kennissen, zoals zou zijn gebeurd, kan niet als steun aan IS worden gezien."

Verder onderzoek

Binnenkort worden er getuigen gehoord die zouden kunnen bevestigen dat S. het wapen aanschafte vanwege de bedreigingen en niet om een aanslag mee te plegen. Verder staat een onderzoek door gedragsdeskundigen naar de psychische toestand van verdachte op het programma.

In november moet het strafdossier compleet zijn en in december is er een nieuwe pro-formazitting. De zaak zal pas volgend jaar inhoudelijk worden behandeld.