Deze ondernemers zetten een digitale omgeving in de markt waarmee ingewikkeld coderen verleden tijd is

Met het programma Universe maken ze het bouwproces voor klanten eenvoudiger en goedkoper. In het kantoor aan de Zuiderval in Enschede vertellen Peer en Jennifer Reinhard over het idee achter Universe en hoe het is om als vader en dochter samen te werken.

Vijf jaar geleden investeerde Icologiq in de ontwikkeling van een toekomstbestendig product dat in veel branches inzetbaar zou moeten zijn. "Hiermee wilden we twee problemen oplossen; het besluitvormingsproces inzichtelijk en transparant maken en daarnaast een oplossing bieden voor de hoge onderhoudskosten van bestaande systemen. Bedrijven willen mee in de digitale transformatie en daar zijn wij onderdeel van. Aan technologische ontwikkelen is er geen gebrek, maar nu is het de vraag hoe we daar als mensen mee omgaan", vertelt Peer.

De vakjury van de Kamer van Koophandel nomineerde 20Face, 4Silence, GoalGorilla, Icologiq, Kidzstore, Medical Precision, en Yalp als meest innovatieve ondernemingen van Overijssel.



"Het product waarmee we genomineerd zijn, kan je vergelijken met hoe Photoshop zich heeft ontwikkeld. Vroeger was het heel technisch om daarmee te werken terwijl het nu vooral klikken en slepen is. Iets vergelijkbaars zagen wij ook voor ons voor de medewerker en manager van de toekomst. 1 op de 100 mensen kan coderen en de rest ervaart wel het probleem maar kan het nu niet zelf oplossen. Samen met het development team zijn we gekomen tot het generatie Y-platform, dat we later Universe zijn gaan noemen."



Cold-cases

Hoe uiteenlopend de toepassingen zijn van deze no-code applicatie zijn, legt Peer uit: "We zijn een samenwerking gestart met Saxion Hogeschool om samen met studenten onopgeloste moordzaken en verdwijningen te documenteren. Jaap Knotter, de lector van de opleiding Forensisch Onderzoek, wilde graag hulp op software-gebied om het proces te digitaliseren. Studenten deden de documentatie van de zaken in Word en Excel, waar ze niet in konden samenwerken. Met Universe kunnen ze nu elke stap van medestudenten volgen met daarbij een toelichting. Door op deze manier te werken, kunnen ze nu makkelijker samen tot het meest waarschijnlijke scenario komen. Dit is in het klein waar veel meer organisaties mee zitten."

Bekijk hier hoe Universe van Icologiq werkt



Vader-dochter samenwerking

Peer Reinard zette twintig jaar geleden Icologiq op, een IT- bedrijf gespecialiseerd in het digitaliseren van processen van bedrijven die wereldwijd actief zijn. Anderhalf jaar geleden ging Jennifer Reinard voor Icologiq aan de slag en nam ze Universe, de no-code applicatie, onder haar hoede. Ze werkte aan de naamsbekendheid voor het merk en ging naar conferenties zoals Get in the Ring in Berlijn en The Next Web in Amsterdam.

Over samenwerken met haar vader vertelt ze: "Ik ben heel snel gestopt om 'papa' te zeggen op de werkvloer. Het is wel ongebruikelijk om met je vader in een bedrijf te werken maar eigenlijk wilde ik altijd al samenwerken met Peer."

"Het bizarre is dat je op een andere manier ontdekt dat je DNA deelt. Ik kwam erachter dat Jennifer op dezelfde manier denkt als ik. Maar dat maakt het samenwerken niet per se makkelijker", vertelt Peer daarover. Jennifer vult aan: "Juist omdat we op elkaar lijken, maar ik leer voornamelijk veel van Peer."

Ondernemers-inspiratie: "Doe iets waar je heel goed in bent, iets vanuit je kracht en ga daarin ondernemen. Je doelen kunnen veranderen, maar je intentie blijft hetzelfde." - Jennifer Reinhard



Ondernemers in hart en nieren

Dat ondernemen in de familie zit, blijkt wel uit de keuze die Jennifer recentelijk maakte. Na anderhalf jaar werken bij Icologiq begon het te kriebelen en besloot ze om in de ondernemers-voetsporen van haar vader te treden en haar eigen bedrijf te starten in Amsterdam. Beide Reinhards blijken een gedeelde visie te hebben op ondernemen. Peer: "Ik voelde me in het begin van mijn carrière niet prettig in een grote organisatie. Alles werd voor mij besloten en dat was niet echt leuk. Je kan beter je eigen lot bepalen en doen wat je echt leuk vindt."

Jennifer: "Ik kan niet zeggen dat ik mijn hele leven ondernemer wilde worden. Maar na twee jaar werkervaring bij verschillende organisaties zag ik een gat in de markt. Ik merkte dat vraagstukken rondom gedragsverandering en samenwerkingen binnen teams mij het meest trekken en dat er bij bedrijven behoefte is aan workshops en trainingen om dat te verbeteren. En dat zette me aan het denken over de toekomst; ga ik Icologiq overnemen of solliciteren in dit nieuwe vakgebied… En toen wist ik eigenlijk heel duidelijk; nee, ik ga voor mezelf beginnen. Het geeft veel opening tot zelfgroei en het zou niet goed voelen om nu bij een bedrijf te gaan solliciteren als werknemer. Wat dat betreft denk ik dat mijn ouders mij hebben aangestoken."