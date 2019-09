Overijsselse vrijwilligers en ziekenhuizen bouwen hartkliniek in Tanzania

Salah Said, de initiatiefnemer van de toekomstige hartkliniek in Tanzania (Foto: RTV Oost)

"In Nederland hebben we honderd ziekenhuizen voor 17 miljoen mensen en in die ziekenhuizen werken 1800 cardiologen. Het ziekenhuis in Moshi heeft een verzorgingsgebied van 15 miljoen mensen en geen cardiologie-afdeling", zegt gepensioneerd cardioloog Salah Said.

Hij zet zich al langer in voor ziekenhuizen in landen waar armoede heerst. Hij is voorzitter van de stichting ZGT Overzee, een stichting waarin vooral gepensioneerde artsen zitten die zorgen dat afgeschreven ziekenhuismaterialen nuttig worden gebruikt.

"We kunnen best wat missen"

Said heeft een alliantie gesmeed van Overijsselse ziekenhuizen, bedrijven, vrijwilligers en gepensioneerde artsen. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) coördineert het plan.

"We hebben het hier veel te goed" vindt Said. "Wij kunnen best wat missen om de mensen daar te helpen hun leven goed en gezond op te bouwen".

Eerste steen op de elfde van de elfde

Binnenkort gaat een werkgroep naar Moshi. In die groep zitten niet alleen de artsen en andere vrijwilligers, maar ook bouwkundigen en specialisten, zoals een econoom, om de plaatselijke ziekenhuisdirectie te helpen. De kliniek zelf wordt gebouwd door plaatselijke bouwvakkers.

11 november om elf uur in de ochtend moet de eerste steen worden gelegd voor de nieuwe hartkliniek. De verwachting is dat de kliniek over twee jaar in gebruik kan worden genomen.