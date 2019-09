Deze geluidsbuigers uit Twente veroveren Europa

"In het begin was ik ook sceptisch; geluid van richting veranderen, doe even normaal zeg", vertelt Eric de Vries in Gallery in Enschede. Zijn businesspartner Ysbrand Wijnant, professor in de akoestiek aan de Universiteit Twente, wist hem te overtuigen. Nu maken ze het samen mogelijk om geluidsoverlast van verkeer in Europa op een goedkope manier te verminderen.

"Jaarlijks gaan er mensen dood aan de gevolgen van verkeersgeluid", verklaart De Vries zijn bevlogen betrokkenheid bij het product dat 4Silence ontwikkelt. "Ik geloof er ook in dat een innovatie iets wezenlijks moet toevoegen. Na luchtvervuiling is geluidsvervuiling probleem nummer twee in de wereld van verkeer en mobiliteit."

De beste ideeën van Overijssel Ondernemers in Overijssel zitten niet stil. Ze werken zich in het zweet om met hun innovatieve idee de nieuwe Booking.com of Thuisbezorgd.nl te worden. En dat harde werken wordt opgemerkt. De vakjury van de Kamer van Koophandel nomineerde 20Face, 4Silence, GoalGorilla, Icologiq, Kidzstore, Medical Precision, en Yalp als meest innovatieve ondernemingen van Overijssel. Op 25 september wordt de definitieve lijst bekend gemaakt. En tot die tijd stellen we de genomineerde ondernemers uit Overijssel in deze serie aan je voor. Via deze link stem je op jouw favoriete Overijsselse bedrijf.

Om verkeersgeluid te verminderen werd lange tijd aangenomen dat de oplossing bij een betere afstemming tussen banden en asfalt zou moeten liggen. Maar hoe weg- en bandenfabrikanten ook puzzelden, de geluidsvermindering was nihil omdat niets ten koste mag gaan van de veiligheid en duurzaamheid. Het leek een dood spoor. Toch bedacht een van de betrokken onderzoekers een oplossing buiten de box. En dat was Wijnant.

Wijnant onderzocht vanuit de Universiteit Twente de mogelijkheden om geluid van richting te veranderen. Hij was er net achtergekomen dat het mogelijk was om kleine ventilatoren in laptops stiller te maken door de eigen nagalm te gebruiken. "En toen kwam er zo’n Willie Wortelmoment", vertelt De Vries. "Na veel testen in de praktijk, bleek deze theorie ook toepasbaar op verkeersgeluid."

Blok beton

In de hal van het kantoor van 4Silence staat een stuk van het blok dat Wijnant en De Vries samen ontwikkelden. Op het eerste oog lijkt het een gewoon blok beton van ongeveer een meter hoog, maar door het gleufjespatroon zorgt het voor evenveel vermindering van verkeerslawaai als een geluidswal van drie meter hoog.

De Vries legt uit hoe dat werkt. "Geluid gedraagt zich net als water en kiest altijd de weg van de minste weerstand. Geluid verplaatst zich in geluidsgolven. De moleculen die tegen elkaar aan duwen veroorzaken druk die energie oplevert. Normaal gesproken kan je die golven niet zien, maar als je weleens naar een festival gaat en daar dichtbij de geluidsboxen gaat staan, dan voel je die geluidsdruk."

"Wat wij doen is eigenlijk heel simpel; het geluid komt binnen in het gleufjes-patroon en die geluidsmolecule komt daar langs en schiet naar binnen. In die gleufjes is een lagere geluidsdruk en de moleculen die horizontaal bewegen en we brengen ze dan in hun eigen nagalm. Dan gaan ze verticaal bewegen. En het wekt energie op omdat het horizontaal trilt. Op dat moment verandert er nog niets aan het geluid maar doordat de verticale moleculen botsen met de horizontale moleculen ontstaat er weerstand. Er ontstaat tegendruk waardoor het geluid zichzelf een andere kant op buigt. En geluid kiest de kant van de minste weerstand dus dat geluid gaat omhoog."

Bekijk hier de animatie waarin de werking van de Wisstone wordt uitgelegd:

Regels

"Wij kunnen met een blok van een meter hoog evenveel geluid reduceren als met een een geluidswal van drie meter. Het geluid wordt wel tegengehouden, maar het verpest niet je uitzicht en is totaal niet aantrekkelijk voor graffitispuiters."

Volgens de berekeningen van De Vries en Wijnant gaat hun oplossing ook nog eens drie keer zolang mee als stil asfalt.

"Geloof helemaal in je product en bewaar je focus; laat je niet afleiden." Eric de Vries, 4Silence

"Dus dan zou je denken dat je klaar bent, maar zo makkelijk ging dat niet." Het koste de heren van 4Silence vijf jaar om de gebruikte rekenmethodes wettelijk erkent te krijgen zodat hun techniek in heel Europa ingezet kan worden.

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen ze nu dan eindelijk de Europese markt op. "De wet- en regelgeving in Nederland en Europa is veel ingewikkelder dan de techniek zelf", verzucht De Vries.

Prijs

"Wij zijn de afgelopen jaren constant bezig geweest anderen te overtuigen van een product dat nog niet bestaat. Dus we zijn heel blij met de nominatie van de Innovatie Top 100 en die eerste prijs is gewoon voor ons."

Ondertussen duikt De Vries achter een aantal borden van eerdere awards die 4Silence won. "Die prijzen en nominaties helpen dan mee zodat mensen ons product serieus nemen."