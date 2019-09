Celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Enschedeër voor lastigvallen vrouwen

Volgens gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum is de man zo seksueel gestoord dat de kans op herhaling erg groot is.

Geschreeuw

Het 13-jarige meisje is de dochter van de huisbaas van de verdachte. De huisbaas hoorde vorig jaar zijn dochter vanuit haar slaapkamer schreeuwen en zag dat de 28-jarige bovenop zijn dochter lag en probeerde om haar onderbroek naar beneden te trekken.

De vader greep de man vast en probeerde hem buiten de deur te zetten. De 28-jarige verzette zich en er ontstond een vechtpartij waarbij de verdachte een ruit vernielde. Gealarmeerde politiemensen wisten de Enschedeër uiteindelijk te overmeesteren.

Meerdere aangiftes

Na de aanhouding van de man hebben meer vrouwen zich bij de politie gemeld met het verhaal dat de 28-jarige hen seksueel lastig viel. Een van de vrouwen is een buurvrouw van de verdachte. Zij vertelde de politie dat de man haar een keer opgewacht had met zijn geslachtsdeel in de hand. Vervolgens zou hij haar achtervolgd hebben.



Een andere vrouw deed aangifte omdat de man in het zicht van haar en haar dochters gemasturbeerd zou hebben. Ook een medewerkster van een snookercentrum deed aangifte voor hetzelfde feit. Zij kon haar aangifte onderbouwen met camerabeelden waarop te zien was dat de 28-jarige zichzelf bevredigde.

Bang voor de verdachte

Bij de observatie in het PBC werd duidelijk dat het lastig is om met de man in gesprek te komen. De verstandelijk beperkte man heeft namelijk niet alleen moeite om zijn seksuele gevoelens te onderdrukken, hij kan ook van het ene op het andere moment ontzettend kwaad worden.

Bij een eerdere zitting werd al duidelijk dat medewerksters van de reclassering en een psychologe uit angst voor de man gesprekken afbraken.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.