Toch naar het pretpark of op muziekles: Overijsselse stichtingen lanceren site voor arme gezinnen

Zonder dat je veel te besteden hebt toch met je kinderen naar een pretpark, of op muziekles. Verschillende stichtingen en Overijsselse gemeenten lanceren vandaag de site samenvoorallekinderen.nl , waarop iedereen met een laag inkomen een beroep kan doen zodat kinderen toch mee kunnen doen in de samenleving.

"Als je als ouder bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zit of je hebt een tijdje een laag inkomen, dan kan je je via de site aanmelden", legt initiatiefnemer Gisella van Olst uit.

"Wij doen dan de screening en vervolgens krijg je het product. Dat product kan een schoolreisje zijn, of een laptop, een dagje uit, noem maar op."

Armoede

Een op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Stichtingen als Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Jarige Job zetten zich voor deze doelgroep in. Nu is er dus een overkoepelende site om kinderen in armoede nog meer te helpen.

Maar ook gemeenten bieden ondersteuning. Zo hebben Hardenberg en Ommen zich al aangesloten. "Wij vinden het belangrijk om deze doelgroep te bereiken. Wij hebben de middelen, zoals veel kennis van de lokale situatie, om dit initiatief te helpen. En als we kijken naar welke problemen er zijn in de jeugd en jeugdzorg, ook in Ommen, dan is hulp gewenst."

Landelijk

Ommen en Hardenberg zijn voorlopig nog de enige gemeenten die zich aan het project verbonden hebben, maar de ambitie reikt verder. "We richten ons nu vooral op Overijssel, maar ook gemeenten in andere provincies staan al in de startblokken om aan te haken."

"Volgende maand is een landelijke campagne dus dan gaan we het project verder uitrollen", besluit Van Olst.