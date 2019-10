Training voor horecapersoneel Enschede, zie jij wie er een biertje mag bestellen?

Het was namelijk slecht gesteld met de cafés en kroegen in Enschede, als het om het schenken aan alcohol aan minderjarigen gaat, bleek een half jaar geleden.

Bij ongeveer vier op de vijf pogingen bleek het zogenoemde 'mysteriekids' te lukken om een biertje te bestellen in één van de kroegen van Enschede. Vandaar dat een trainingstraject gestart werd, waar - tot teleurstelling van de gemeente - veertien van de ongeveer 125 kroegen aan meedoen in Enschede. De kosten worden gedragen door de horeca, gemeente én Koninklijke Horeca Nederland.

Balen

Eén van de kroegen die meedoet is Eetcafé 'bij Flip', vlak naast de Oude Markt. Het afgelopen half jaar werd het café meerdere keren bezocht door de mysteriekids van bureau Objectief, die allemaal probeerden een biertje of ander alcoholisch drankje te kopen. En dat lukte ook, zegt eigenaar Tom Kuijpers. "En dat is natuurlijk balen als je dat later te horen krijgt. Maar je hoort ook wát je anders kunt doen."

Kun jij zien wie er 18 is?

En dat is niet het geval bij de reguliere controles vanuit de gemeente. Wordt er dan een overtreding geconstateerd, dan riskeren de kroegeigenaren boetes van 1360 euro, oplopend tot ruim 5000 euro. Tom Kuijpers glimlacht: "Dan is het natuurlijk leuker om dat geld uit te sparen en bijvoorbeeld in een personeelsfeest te steken."

Training

Het opleiden van het barpersoneel wordt gedaan door de medewerkers van bureau Objectief, onder leiding van sociaal psycholoog Gijs van Amerongen. "Het is gewoon ook heel lastig om te zien of iemand 18 is. Daarom moet je voor jezelf afspreken dat als je ook maar enigszins twijfelt, je vraagt naar die id-kaart."

Om dat makkelijker te maken, zijn op allerlei plekken in het café een soort quizjes te zien: Twee gezichten van jonge meiden, met daarbij de vraag: weet jij wie jonger dan 18 is? "En dan zie je de klanten twijfelen. Waardoor ze doorhebben: o, dit is echt lastig." Van Amerongen ziet dat de resultaten bij de veertien kroegen verbeteren. Maar, zo benadrukt hij: "Dit is geen vervanging van de normale handhaving, die moet wel gewoon doorgaan."

De aanpak van bureau Objectief heeft z'n basis in Utrecht, waar het al zeer succesvol was. De aanpak wordt nu uitgerold naar tien andere gemeenten, waar Enschede de eerste van is. Staatssecretaris Blokhuis is enthousiast over de aanpak.

Leereffect

De gemeente Enschede is blij met de resultaten van het eerste halfjaar. "We zien een forse verbetering in het hanteren van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcoholhoudende drank. In het laatste kwartaal was de score in deze groep meer dan 65%. In het onderzoek van eind 2018 zaten we op minder dan 20% voor heel Enschede", aldus Paul Wesseloo van de gemeente. "Bovendien is er sprake van een duidelijk leereffect. De deelnemers aan het project zien dat hun personeel het steeds makkelijker vindt om naar een ID-bewijs te vragen."

In totaal doen 14 cafés mee in Enschede én de VHSE die evenementen organiseert. Het gaat naast Eetcafé Bij Flip, om de horecazaken Big Belly’s, Bluff, De Kater, Eetcafé LP, Fabels, Fellini, Humphrey’s, Metropool, Molly Malone, Novi, Paddy’s, Sam Sam, The Rocks en Shooters.