Twee jaar cel voor bijna doodsteken van portier in Kampen

Een 20-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het neersteken van een portier van club Fatih in Kampen met een 'Rambo-mes'. Dat gebeurde afgelopen mei nadat de Amsterdammer met twee vrienden uit de club was gezet, omdat ze drugs zouden hebben gebruikt. De Amsterdammer heeft de steekpartij bekend. Van de rechtbank moet hij zich ook laten behandelen in een forensisch psychiatrische kliniek.

Uit psychisch onderzoek is gebleken dat de Amsterdammer verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft een ontwikkelingsachterstand en kan moeilijke situaties vaak niet goed inschatten. "Daar moet hij aan geholpen worden in een kliniek."

Schelden

Nadat ze op straat werden gezet, riepen de Amsterdammers de bewuste nacht nog het een en ander richting de bewaking van de uitgaansgelegenheid. Bij de scheldpartij werden flink wat krachttermen gebruikt. Dat stond een vrouw op straat niet aan en ze sprak de Amsterdammers er op aan. Er ontstond een discussie, waarbij de verdachte Amsterdammer de vriend van het meisje een klap gaf.

Slicen

De bewaking van club Fatih besloot om in te grijpen en trok de verdachte Amsterdammer aan zijn capuchon naar achteren. Vervolgens werd een van zijn vrienden geslagen door de bewaker. "Ik voelde disrespect", zegt de verdachte. "Ik begon te trillen van woede en wilde hem slicen."

Voor hij het wist had hij een mes in zijn hand. Die had hij meegenomen in zijn zak. Met het steekwapen stak hij de bewaker in de borst. Die overleefde ternauwernood. Als hij een paar millimeter verderop was geraakt, had hij het niet na kunnen vertellen.