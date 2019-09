Expeditie Oost: Medailleregen in Balkbrug

De Reestlandhoeve ligt in het Reestdal, op de grens van Overijssel en Drenthe. De bodem is er uitstekend geschikt voor het verbouwen van diverse druivenrassen. Dat was voor het echtpaar John en Wilma Huisman reden om in 2003 te beginnen met de aanplant van een bescheiden wijngaard, die inmiddels is uitgegroeid tot een oppervlakte van drie hectare.

John en Bas Huisman (Foto: Bert Eeftink)

Bedenktijd

“We mogen binnenkort naar Oostenrijk voor de prijsuitreiking”, zegt zoon Bas Huisman. Aan hem de taak om de wijnboerderij in de toekomst verder uit te bouwen. “Maar ik studeer nu nog”, zo zegt hij. “Dus ik heb nog enige bedenktijd”. Toch draait Bas al volop mee in het bedrijf. "De wijnwereld is een mooie wereld".

Trots

Tussen de druivenranken wordt inmiddels hard gewerkt om overbodig groen weg te halen, zodat de druiven voldoende zonlicht krijgen. John Huisman: “De meeste druiven hebben nog wat extra tijd nodig voordat we ze kunnen oogsten. Gelukkig breken er weer een paar warme dagen aan”. Hij en zijn zoon zijn bijzonder trots op de internationale eer die hen nu toekomt. “Letterlijk een kroon op je werk”.