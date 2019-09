Dit Enschedese bedrijf maakt het mogelijk om je gezicht als sleutel te gebruiken

Afgelopen jaar kwam 20Face in het nieuws met een nieuwe vorm van entreebewijzen voor een voetbalwedstrijd op Erve Asito in Almelo. In plaats van een toegangskaart te laten zien, konden bezoekers via de 20Face-app naar binnen door hun gezicht voor de scanner te houden."We kregen veel positieve reacties van bezoekers. Doordat ze niet in de rij hoefden te staan maar gewoon door konden lopen, gaf dat een premium gevoel", blikt Berno Bucker, operationeel directeur bij 20Face, terug.

Ondernemers in Overijssel zitten niet stil. Ze werken zich in het zweet om met hun innovatieve idee de nieuwe Booking.com of Thuisbezorgd.nl te worden. En dat harde werken wordt opgemerkt. De vakjury van de Kamer van Koophandel nomineerde 20Face, 4Silence, GoalGorilla, Icologiq, Kidzstore, Medical Precision, en Yalp als meest innovatieve ondernemingen van Overijssel. Op 25 september wordt de definitieve lijst bekend gemaakt en tot die tijd stellen we de ondernemers in deze serie aan je voor. Via deze link kan je op jouw favoriete Overijsselse bedrijf stemmen.



Groei

Het nieuwe meubilair in het kantoor in Enschede weerspiegelt de snelheid waarmee de start-up de afgelopen twee jaar groeide. In 2014 promoveerde de oprichter, Tauseef Ali, aan de Universiteit Twente op het gebied van gezichtsherkenning en kwam zo in contact met Peter Hoekstra en Hans d’Hollossy van Briegel, een bedrijf dat start-ups helpt verder te groeien.

Samen ontwikkelden ze nieuwe toepassingen voor de geavanceerde techniek van gezichtsherkenning. Met het fundament in wetenschappelijk onderzoek en een neus voor de markt, richtten ze in 2017 20Face op. Inmiddels kunnen de drie oprichters het werk al lang niet meer alleen aan en namen ze de in korte tijd twaalf extra mensen aan.

Vertrouwen

Doordat de innovatieve start-up gelieerd is aan de Technische Universiteit, geniet het een positie waarbij zowel aanspraak kan worden gemaakt op durfkapitaal als op wetenschappelijke fondsen en beurzen. Een luxe die niet elke start-up heeft. Overigens betekent dat niet dat het geld vanzelf binnenkomt.

In de opstartfase ontving het bedrijf twee beurzen uit de wetenschappelijke hoek, maar het vinden van nieuwe investeerders om verder te groeien, blijft een uitdaging, vertelt Buckers. "We schetsen een beeld van iets dat er nog niet is, en het is toch afwachten of investeerders er iets in zien. Door zelf overtuigd te zijn van ons product, visie en team proberen we het vertrouwen te winnen van bedrijven."



Privacy

Want privacy gevoelige gegevens, die delen we liever niet, terwijl we de techniek wel dagelijks gebruiken. Denk maar aan de vingerafdruk om je telefoon mee te ontgrendelen. De biometrische gegevens zijn terug te voeren naar één individu. Hierdoor ontgrendeld de telefoon bij jouw vingerafdruk en blijft ie geblokkeerd als een nieuwsgierige vriend of vriendin er een vinger op legt. "Deze gegevens worden door bedrijven meestal opgeslagen in de cloud. 20Face doet dat anders", zegt Bucker.

“We werken eraan om te laten zien dat we tech for good kunnen inzetten.”"Berno Bucker (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

De gebruikers van de techniek meldden zichzelf via een app aan door een selfie te maken. Die foto wordt om gezet in vectoren; zo weet het systeem welke unieke gezichtskenmerken horen bij welk individu en de foto wordt direct weer gewist. Via de app kunnen gebruikers vervolgens zelf aan- en uitzetten waar ze wel en niet herkend willen worden. Bucker: "Dat is ook het innovatieve aan ons bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat de gebruiker de controle krijgt over zijn eigen gegevens."



Missie

"We werken eraan om te laten zien dat we tech for good kunnen inzetten." Bucker schetst een beeld van de toekomst waarbij personeel, dat bij een internationaal bedrijf met meerdere kantoren wereldwijd werkt, overal ter wereld door toegangspoortjes kan lopen. Dus zonder gedoe met pasjes van elke vestiging.

"Want hoe makkelijk zou het zijn als je daar gewoon met je gezicht naar binnen kan? We willen het leven van onze gebruikers makkelijker te maken zonder dat dit ten koste gaat van hun privacy-gegevens, en als dat lukt, dan is onze missie geslaagd."