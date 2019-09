Olympia's Tour opnieuw naar Hardenberg

De start van Olympia's Tour in Hardenberg in 2017 (Foto: Orange Pictures)

Het startschot voor de etappe over 145,5 kilometer klinkt op zaterdag 19 oktober om 13.30 uur op de Markt, om 16.50 uur wordt de finish verwacht op de Bramerstraat. De route voert door de gehele gemeente.



Hardenberg was in 2016 en 2017 ook al het toneel voor de oudste etappekoers van Nederland. Vorig seizoen was Hellendoorn één van de finishplaatsen.

Wielerenthousiaste regio

Koersdirecteur Thijs Rondhuis is blij met de terugkeer van Hardenberg in de route. "We weten ons welkom in een wielerenthousiaste regio, waar we de afgelopen edities veel publiek mochten verwelkomen. Ook sportief is de rit een perfecte aanvulling op ons etappeschema. De renners wacht een mooie en selectieve etappe, waarin de wind vrij spel heeft. We zijn blij dat hiermee het etappeschema van Olympia’s Tour ingevuld is."

Olympia's Tour begint dit jaar op 17 oktober in Drenthe. De tweede etappe is rond Twello. In Tiel wordt op 20 oktober de slotetappe verreden.