Na jaren van tekorten heeft Almelo ruimte voor investeringen

Terwijl veel gemeenten de komende jaren flink moeten bezuinigen, zijn ze in Almelo positief gestemd. Vanmiddag presenteerde het college van Almelo haar begroting, waarin er ruimte is voor enkele investeringen. "We zijn trots dat we deze begroting kunnen presenteren", vertelt wethouder Alex Langius.

Een polonaise door het stadhuis gaat wethouder Langius wat te ver, maar blij is hij zeker. Na jaren waarin de hand op de knip moest worden gehouden en er forse tekorten waren, is het de gemeente gelukt om een 'optimistische' begroting te presenteren. Daarin is zelfs ruimte voor investeringen hier en daar.

Tekort verdwenen

Afgelopen lente zag het er nog niet naar uit dat er nu ruimte is om te investeren. "We hadden toen een tekort van vijf miljoen", legt Langius uit. "Maar in het sociaal domein zien we dat de uitgaven aan het afvlakken en zelfs wat aan het afnemen zijn."

Met het extra geld is er meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving, blijft de onroerendezaakbelasting (OZB) gelijk en zullen de woonlasten in het algemeen niet stijgen. Is het dan ook tijd om de aloude stempel van 'arme stad' eens opzij te zetten? "Dat lijkt me een mooie gedachte", vindt Langius. "We komen uit een periode waarin het een opeenstapeling was van bezuinigingsmaatregelen. Maar nu staan de lichten eens op groen."