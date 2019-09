'Recherche erkent fouten in onderzoek Deventer Moordzaak'

Ernest Louwes in de rechtbank in 2004 (Foto: ANP)

Voor het eerst erkent de recherche dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de moord op Jacqueline Wittenberg in Deventer. Dat schrijft De Stentor. Ook een advocaat van de Hoge Raad zou het onderzoek 'geblunder' hebben genoemd. Fiscaal jurist Ernest Louwes zat een celstraf uit voor de moord, maar zei altijd onschuldig te zijn.

In 1999 werd de toen 60-jarige weduwe Jacqueline Wittenberg uit Deventer vermoord. Louwes was de financieel adviseur van Wittenberg. Hij werd in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel. In 2009 kwam hij vrij.

Bewijs rammelt

Het bewijs tegen Louwes rammelde. In 2003 kwam de Hoge Raad al tot die conclusie, maar toch bleef de jurist vastzitten. De advocaat van Louwes, Geert-Jan Knoops, diende in 2013 een herzieningsonderzoek in om de zaak opnieuw te onderzoeken. Dat onderzoek loopt nog steeds.

Louwes beweert al jaren dat hij vlak voordat de moord werd gepleegd op de A28 bij Harderwijk reed. Hij belde vanuit de auto kort met de weduwe Wittenberg.

Mobieltje van Louwes

Het mobieltje van Louwes straalde op dat moment een telefoonmast in Deventer aan. Reden voor het gerechtshof om in 2004 te oordelen dat Louwes in de buurt van het plaats delict was; hij kon niet op een andere plek zijn, was de conclusie.

Een rechercheur ontdekte in 2015 dat de verklaring van Louwes dat hij bij Harderwijk reed, in het politieonderzoek werd geïnterpreteerd als 'een telefoontje vanuit 't Harde'. Die fout werkte vervolgens in alle onderzoeken door.