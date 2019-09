Moeder-otter doodgereden, help mee haar baby's te vinden: "Anders gaan ze dood"

Spijker ziet het vaak, te vaak eigenlijk. Doodgereden dieren langs 'die smerige wegen van ons' zijn hem een doorn in het oog: "Gisteren weer een das. En dinsdag dus deze otter. En omdat ze lacteerde, mogen we concluderen dat zij nog een nest met jonkies heeft. En die gaan dood als we er niet op tijd bij zijn."



Nog hoop

Baby-otters blijven zo'n negen maanden bij hun moeder, en zijn dus ook zo lang afhankelijk van ouderlijke zorg. "Ik weet niet hoe oud de baby's zijn, maar als ze ouder zijn dan twee of drie weken, kunnen ze het een dag of tien volhouden. Er is dus nog hoop voor deze verweesde beestjes."



Dus ging Spijker meteen op zoek. Met het geluid van een fluitende moederotter op zijn telefoon kamde hij met een collega het gebied rondom de aangereden otter uit, in de hoop dat de jonge otters hun koppies buiten het nest steken. "Maar het is een speld in de hooiberg."





Help Arend deze baby-otters te redden!

Zie jij een verdwaasd otterjong rondom Ommen of vermoed je een nest te hebben gevonden? Bel dan meteen met Arend Spijker op 06-11198967.



Wees alert

Zelf op zoek gaan heeft volgens Spijker dan ook weinig zin. "De kans dat je een verstopt otternest vindt, is heel klein." Wat je dan wel kunt doen? Wees vooral alert: "Als hun moeder te lang uitblijft, heb je kans dat de ottertjes zelf op onderzoek uit gaan. En dan komen ze op ook plekken waar je ze normaal niet ziet."



Spijker roept de mensen rondom Ommen op scherp op te letten. "Op het land, in het water. Als je ergens een verdwaasde otter ziet rondlopen, bel me dan meteen. Dan proberen we de jongen te vangen en dan gaan ze naar de opvang. Zodat ze straks op volle sterkte terug de natuur in kunnen. Dat is hun enige kans."