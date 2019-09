Campinghouders Ommen zeggen 'nee' tegen verhoging toeristentax

"Het slaat nergens op die verhoging. Ommen is al de duurste gemeente in de regio Vechtdal wat betreft toeristenbelasting en de gemeente staat er goed voor. Het is niet nodig om 10 procent verhoging erdoor te drukken." Gerrit-Jan Hagedoorn van camping Beerze Bulten verkondigt hiermee de mening van recreatieondernemers in Ommen.

De gemeenteraad van Ommen vergadert vanavond over het belastingplan en dus ook over de toeristenbelasting. Het voorstel van wethouder Ko Scheele is om die belasting van 1,00 euro naar 1,10 euro per persoon per nacht te verhogen. "Op verzoek van de sector zelf hebben we dit een paar jaar geleden niet gedaan, maar nu heb je toch te maken met de inflatie. De eigen prijzen van de campings zijn ook gestegen. Tien cent is niet leuk, maar het lijkt mij niet dramatisch, deze verhoging."

"Welke brief?"

Dat schiet de ondernemers in het verkeerde keelgat. Rene Horsman van camping De Koeksebelt protesteert vanavond ook tijdens de raadsvergadering. "Er wordt gezegd dat de verhoging is aangekondigd per brief. Niemand van ons heeft die brief gekregen. Er is ook niet gesproken over die 10 cent in het toeristisch platform."

Geld in algemene portemonnee

Het steekt de ondernemers dat er niet open is gecommuniceerd. Het andere bezwaar is dat de toeristenbelasting verdwijnt in de pot algemene middelen en dat maar een deel daarvan terugvloeit naar de toeristische sector.

Wethouder Ko Scheele ziet dat toch anders. "Er zijn jaarlijks 1 miljoen overnachtingen in Ommen. Zoveel mensen bezoeken de gemeente. Die maken gebruik van het opgeknapte centrum, de fietspaden, de wegen en de riolering. Dat geld wordt dus indirect wel ook voor de toeristen gebruikt. De voorzieningen moeten goed op orde blijven."