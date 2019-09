Unieke kunst als hoogtepunt viering 125 jaar Sint Josephkerk in Enschede

De Sint Jozefkerk werd 125 jaar geleden gebouwd, toen door de enorme groei van de textielindustrie steeds meer arbeiders naar Twente kwamen. Ook op andere plekken werden kerken gebouwd. Kerken die op den duur ook weer verdwenen, bijvoorbeeld door het instorten van de textielindustrie. Andere kerken werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest.

De overgebleven kerken werden in de jaren zestig sober gemaakt. De Rooms Katholieke gemeenschap had het beeld voor ogen dat het allemaal veel minder uitbundig moest. Werd een kerk niet met de grond gelijk gemaakt, dan werd de het wel leeggehaald en overgeschilderd.

"Een tragedie", vindt John Schiffel, bestuurslid van stichting Behoud van de Sint Jozefkerk. "Hiermee zijn namelijk veel kunst- en bouwwerken verloren gegaan", legt Schiffel uit.

Rijksmonument

Na veel strijd is het de stichting - met hulp van sponsoren - gelukt om de schilderingen in de kerk weer in oude glorie te herstellen. Het gaat om een unieke kerk, zegt Schiffel. "Ik ken geen enkele kerk of ander gebouw dat een heel oeuvre van Joan Collette in huis heeft." De Sint Jospehkerk is niet voor niets een rijksmonument. Door de roerige geschiedenis van afbraak en oorlog is veel werk van deze schilder verloren gegaan.

bb (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

Onlangs is er weer een muurschildering van Joan Collette tevoorschijn gehaald. De laatste hand word nu gelegd aan de restauratie van deze schildering, die zondag om 11.00 uur onthuld wordt.

De deuren moeten open

Wat is de toekomst van deze kerk? "De deuren moeten open", is het antwoord van Schiffel. Hij ziet grote kansen in het religieuze kunsttoerisme. Het moet een plek worden waar kunst in alle vormen getoond kan worden. "Maar het moet vooral een plek van ontmoeting worden, waar alles kan en alles mag", is het idee van Schiffel.

Meer over de geschiedenis, heden, en toekomst van de St. Josephkerk? Luister dan zondag 22 september naar Hoogtij.