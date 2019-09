Heetense boerendochter Anna (16) bezoekt Tweede Kamer dankzij column: "Best bijzonder"

Het was een bijzondere dag voor de 16-jarige Anna Grotentraast uit Heeten. De boerendochter schreef afgelopen voorjaar een massaal gedeelde column over het boerenleven en mocht daarom vandaag langskomen bij de Tweede Kamer-fractie van de SGP. "Best bijzonder", vond Anna het.

Haar verhaal in het voorjaar was een opdracht voor school. De scholiere van toen nog havo 4, schreef over het boerenleven en de heftige reacties die boeren krijgen. "We zagen het voorbijkomen en vonden het een rake column", vertelt Tweede Kamerlid Roelof Bisschop uit Staphorst.

Rondleiding

De SGP besloot daarop de familie uit Heeten uit te nodigen om langs te komen in de Tweede Kamer. Aan het begin van de middag mocht de familie meelunchen, waarna de gasten een rondleiding kregen. Ook de Tweede Kamer zelf werd bezocht. "Het is apart dat je een plek op tv ziet en er dan ineens zelf tussen staat. Zoiets maak je nooit meer mee in je leven", vertelt Anna.

Ook moeder Rianne kijkt haar ogen uit op het Binnenhof. "Dat je dit mag meemaken. Mijn man en ik waren geëmotioneerd door de column. Je bent vooral verbaasd dat je kinderen zoveel meekrijgen van het boerenleven. Wij hebben de keuze gemaakt voor een melkveehouderij, maar ze krijgen het nodige mee."

'Nooit goed doen'

Aan het einde van de rondleiding heeft Anna een goed beeld van het politieke landschap. Dat was ook de bedoeling van Bisschop. "Zo ziet ze hoe het in de Kamer reilt en zeilt." Anna: "Het lijkt mij best moeilijk om beslissingen te nemen over mensen. Je kunt het nooit goed doen."

Een baan in de politiek lijkt er dan ook niet voor haar in te zitten. "Ik ga waarschijnlijk Interieur en Design doen, die opleiding heb ik op het oog."