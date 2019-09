Enschedese danser Rob Polmann schittert in nationale dansopera

De dansopera, door de Volkskrant bekroond met vijf sterren, is een andere ervaring dan de theaterbezoeker gewend is. "De hele belevenis is omgedraaid", legt Polmann uit. "Het publiek neemt plaats op het toneel en de stoelen in de zaal zijn leeg."

8: METAMORPHOSIS

8: METAMORPHOSIS, geregisseerd door Nicole Beutler, gaat over het omarmen van aankomende veranderingen. Acht mannen in pak vertellen door middel van dans, zang en drums het verhaal. "Gedurende de avond zijn wij in een reis van metamorfose", vertelt hij.

Polmann is opgeleid als danser, maar kan in deze voorstelling ook zijn zangkwaliteiten kwijt. "Ik ben altijd bezig met onderzoeken wat er nog meer kan. Daarom vind ik het heel leuk om een performance aan te gaan met dans en beweging, maar ook met het gebruik van je stem."

Schouwburg Hengelo

De voorstelling is door het hele land te zien en aanstaande woensdag is Schouwburg Hengelo aan de beurt. Voor Polmann, die nu woonachtig is in Amsterdam, een avond om naar uit te kijken. "Het is altijd leuk om even terug te gaan in de buurt van de thuisbasis en Hengelo is een plek waar ik vroeger veel ben geweest."