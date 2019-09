Directeur Alex Kühne vertrekt bij Deventer Schouwburg

Directeur Alex Kühne vertrekt bij de Deventer Schouwburg. Per 1 november wordt hij directeur van Theater aan de Parade in Den Bosch. Tot die datum blijft hij nog werkzaam bij de Deventer Schouwburg, waar hij sinds november 2008 directeur is.

Kühne kijkt nu nog met een gemixt gevoel naar zijn overstap. "Ik heb met zoveel plezier in Deventer gewerkt. Ik ben echt enorm trots op het team waarmee we de schouwburg tot een hotspot hebben gemaakt."

Ook Bart Holthuis, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Deventer Schouwburg, is trots op die prestatie. "Wij zijn Alex dankbaar voor wat hij in Deventer heeft gepresteerd de afgelopen jaren. We begrijpen zijn volgende stap naar 's-Hertogenbosch."

Cultuurbeleid Deventer

Maar Holthuis is ook kritisch op de keuzes van de stad zelf. Zo heeft de schouwburg al langer financiële problemen en dus meer geld nodig, maar de subsidie is tot op heden nog niet omhoog gegaan. "Het is daardoor niet mogelijk om als schouwburg volwaardig door te kunnen groeien", benoemt Kühne.

Theater aan de Parade

Wel heeft Kühne zin in z'n nieuwe uitdaging. "Na twintig jaar in Overijssel en Gelderland te hebben gewerkt is dit een bijzondere overstap", vertelt hij. Theater aan de Parade staat aan de vooravond van de 'vernieuwbouw'. De komende jaren is het mede aan Kühne om het programma en theater met de stad te verbinden. De nieuwe schouwburg moet in 2023 de deuren openen.

Vóór Deventer was Kühne acht jaar als Zakelijk Directeur verbonden aan Toneelgroep Oostpool in Arnhem.