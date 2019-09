De tompouce is gemaakt vanwege een dubbelfeestje, want zowel de Oranjevereniging Ommen als de evenementenorganisatie Ommer Bissingh beleven dit jaar een jubileum. De Oranjevereniging bestaat zestig jaar en de 'Ommer Bissingh' precies veertig jaar.

Stroomstoring

Ondanks een stroomstoring, waardoor er vandaag veel werk met de hand gedaan moest worden, is de recordpoging gelukt. De bakkers uit Ommen zijn trots op het eindresultaat en kunnen een Nederlands gebak-record op hun conto bijschrijven.

Helemaal nieuw is de recordpoging niet, want in Ommen zijn ze inmiddels wel bekend met het maken van mega-gebakjes.

Op 2 februari 2002, de huwelijksdag van Willem Alexander en Maxima, werd ook al een keer de 'hoogste bruidstaart ter wereld' gemaakt. Met maar liefst zeventien verdiepingen van elk één meter hoog was de taart destijds goed voor een plekje in het Guinness Book of Records.

Recordpoging niet in Guiness Book

Bij de mega-tompouce zal dat niet gebeuren. Dat komt omdat het gebak niet voldoet aan de Engelse voorwaarden voor een recordpoging.

"De oranje tompouce die wij vandaag hebben gemaakt heeft maar twee lagen room", zegt initiatiefnemer Sander Buiter van de Oranjevereniging.

Ommen heeft nieuw record in handen: De langste Tompouce van Nederland (Foto: RTV Oost / Mariëlle Beumer)

Fotograaf: RTV Oost / Mariëlle Beumer Ommen heeft nieuw record in handen: De langste Tompouce van Nederland

"Om in het Guinness Book te komen, moest het gebak minimaal vijf lagen hebben. Maar dan zou het geen originele Nederlandse tompouce meer zijn, dus hebben we daar maar vanaf gezien." Feit is wel dat hij met een lengte van 205,5 meter de langste tompouce is, die ooit in Nederland is gemaakt.

Proeven

Het publiek in Ommen is er niet rouwig om, ze konden na afloop van de recordpoging een stuk van het bijzondere gebak proeven. Ook al had de mega-tompouce maar twee lagen room, hij smaakte volgens de omstanders erg lekker.