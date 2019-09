Jonge otter gevonden in Ommen: "Grote kans dat het een jong is van de aangereden otter"

Vrolijk nieuws had de tipgever niet. De gevonden otter was namelijk overleden. Zijn herdershond was met het beestje komen aanlopen, maar die was toen inmiddels overleden. Of het dier is doodgebeten of dat het al dood was toen de hond de otter vond, is niet bekend.

"De otter is twee, drie maanden oud. Deze is ongeveer veertig, vijftig centimeter," legt de boswachter uit. Een leeftijd van twee of drie maanden is voor een otter niet oud genoeg om zonder moeder te overleven. "Otters blijven namelijk negen maanden bij de moeder."

Twijfel

Of het inderdaad een jong is van de aangereden otter, durft Arend niet te zeggen. "Er is vijftig, zestig procent kans. De moeder is namelijk gevonden aan de N36, bij de kruising van het Ommerkanaal en de Vecht. Deze is gevonden in de Regge. Dat is meer dan een kilometer bij de moeder vandaan." Arend twijfelt daarom of de twee wel bij elkaar horen, omdat de moeder dan ver bij de jongen vandaan is gegaan.

Arend wil het wel graag laten checken. "Dat kan met een DNA test. Maar we moeten ons wel afvragen of het zinvol is, het kost namelijk veel geld." Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen moeten zich daar nog over buigen.

Zoektocht

De zoektocht naar de andere jonkies gaat gewoon verder. Arend: "Een otter krijgt meestal wel drie, vier jongen. Dus er zullen er zeker nog meer zijn achtergebleven. We moeten er alles aan doen om die te vinden."