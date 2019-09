Wethouder Deventer over fout verzonden interne mail: "Een ongelukje"

"Een menselijke fout. Het is een ongelukje." Zo verklaart wethouder Carlo Verhaar de intern bedoelde mail over vier zieke werknemers van de gemeente Deventer. Het bericht belandde gistermorgen per ongeluk in de mailbox van zo'n 2.600 ontvangers.

De mail, waarin stond dat vier mensen ziek waren, was alleen bedoeld voor de medewerkers van de afdeling waar het zieke viertal werkzaam is. Iemand verstuurde het bericht echter naar enkele duizenden mensen. Onder hen waren de medewerkers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.



'Uitzoeken hoe dit kon gebeuren'

Ook ontvingen enkele medewerkers van Saxion en mensen bij de provincie Overijssel het bericht. "We hebben naar de externen direct een mailtje gestuurd dat dit niet de bedoeling was", legt Verhaar uit.



"Ook hebben we melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat moet je doen bij een datalek. We hebben ICT gevraagd om uit te zoeken hoe dit kan gebeuren en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen."



'Een enorme vergissing'

De ambtenaar die het bericht verzond, heeft volgens de wethouder 'een enorme vergissing begaan en voelt zich daar knap rot onder.'



Overigens hoeft de betreffende medewerker niet bang te zijn voor sancties na de misser. "Nee, dat moet je volgens mij niet doen. Het is een ongelukje en zo behandelen we het ook. We nemen wel meteen maatregelen met ICT zodat we deze vergissing kunnen afdichten, dat het niet nog een keer gebeurt."