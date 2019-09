'Niet duidelijk hoe vaak lege goederenwagons op stations toch gevuld zijn met gevaarlijke stoffen'

Het is niet bekend hoe vaak het voorkomt dat goederentreinen door Overijssel rijden met op papier lege wagons, terwijl die wagons toch gevuld zijn met gevaarlijke stoffen. Dat antwoordt de provincie op vragen van GroenLinks over een incident in Oldenzaal met een lekkende wagon. In die wagon zat een gevaarlijke stof, terwijl de vervoerder op de papieren had ingevuld dat de wagons leeg waren.

Volgens de provincie houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet bij hoe vaak het voorkomt dat een gevulde wagon wordt aangetroffen, terwijl de papieren juist het tegenovergestelde aangeven.

Wat was er aan de hand in Oldenzaal? Op 7 juli werd station Oldenzaal korte tijd ontruimd. Oorzaak was een wagon die leeg had moeten zijn, maar nog beladen was met de chemische stof styreen monomeer. De vloeistof druppelde uit de wagon. Het lek werd gedicht, waarna het station weer werd vrijgegeven. Omdat het om een druppellekkage ging, kwamen er geen gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater terecht.

Weer niet op orde

Op 12 september meldde de Inspecteur Gevaarlijke Stoffen wederom dat in Oldenzaal de informatievoorziening op het spoor niet op orde was. Op een van de sporen stonden wagons gevuld met gevaarlijke stoffen, terwijl de papieren meldden dat er geen gevaarlijke stoffen in zouden zitten.

De incidenten op het spoor staan maandag op de agenda van de Oldenzaalse gemeenteraad. De provinciale fractie van GroenLinks wil weten aan welke risico's inwoners van Overijssel worden blootgesteld door de gebrekkige informatievoorziening. Ook het CDA in de gemeenteraad stelde vragen over de incidenten.

Burgemeester Patrick Welman heeft volgende maand een gesprek met ProRail en de ILT over de problemen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor in Oldenzaal. De burgemeester wil onder meer weten of veiligheidsdiensten snel op de hoogte kunnen worden gesteld van de inhoud van een wagon op als er bijvoorbeeld sprake is van een lekkage.

Twijfels

Een woordvoerder van ProRail meldt dat die informatievoorziening goed is geregeld. Welman heeft daar twijfels over omdat bij het incident op 12 september bleek dat volgens de informatie die de Inspecteur Gevaarlijke Stoffen had er geen gevaarlijke stoffen werden vervoerd, terwijl dat in de praktijk wel zo bleek te zijn.

De incidenten in Oldenzaal hebben ook de aandacht van de landelijke politiek. Volgens Welman volgt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de ontwikkelingen in Oldenzaal met belangstelling.