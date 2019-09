Walking rugby razend populair, ook in Almelo: "Geen sprintje of tackle te zien hier"

"Het is een aangepaste sport van de originele sport. Er zijn twee belangrijke wijzigingen in de regels, je mag namelijk niet rennen en je mag geen tackle inzetten", zegt Tijmen Vader van de Nederlandse rugbybond. "Voor sommige spelers is dit nog wel lastig, zeker voor oud-rugbyers. Je wilt toch snel scoren."

Tikken

In plaats van een tackle, mag er wel 'getikt' worden. Zodra een speler getikt is moet hij de bal overspelen. "Als iemand met de bal loopt, mag je 'm wel afpakken. Deze regelwijzigingen maakt dat het walking rugby een sport is voor jong en oud, waarbij de kans op blessures zo minimaal mogelijk is."

tekst gaat verder onder de foto

De rugbyers krijgen de laatste instructies (Foto: RTV Oost)

WK Walking Rugby

"De bond wil in 2022 meedoen aan het Wereldkampioenschap Walking Rugby en daar moeten we hard voor trainen", zegt Richard Olde Kotte, voorzitter van rugbyclub The Big Bulls. "Het WK vindt plaats in Dublin en als je dat hier tegen de spelers zegt heb ik heel snel een team bij elkaar", sluit hij lachend af.