Stegeman twijfelt over basisplaats Ghoochannejhad bij PEC Zwolle

Het is de grote vraag in Zwolle: speelt Reza Ghoochannejhad tegen FC Groningen? Ondanks dat de Iraanse spits zijn historische debuut bij PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk (6-2 winst) opluisterde met vier treffers als invaller, is het geen uitgemaakte zaak dat hij zaterdagavond aan de aftrap staat.

Trainer John Stegeman laat in het midden of Ghoochannejhad behoort tot de basiself van PEC Zwolle. De goaltjesdief, die vandaag zijn 32e verjaardag vierde, is naar eigen zeggen nog niet honderd procent wedstrijdfit en kan hooguit een uur spelen.

Saymak

Mustafa Saymak staat er beter voor. De 26-jarige middenvelder van PEC Zwolle viel vorige week in het duel met RKC Waalwijk sterk in en is fit genoeg om zaterdag te starten en kan een minuut of 75 volmaken. Mogelijk dat dit ten koste gaat van Thomas Bruns, maar ook daarover houdt Stegeman zijn kaken stijf op elkaar.

Nakayama en Van Crooy

Wie in ieder geval geen onderdeel uitmaken van de selectie tegen FC Groningen zijn Yuta Nakayama en Vito van Crooy. De Japanner heeft zijn verstandskiezen laten trekken en ondervindt hier te veel last van om te spelen. Wat betreft Van Crooy is er wel goed nieuws. Stegeman verwacht de aanvaller, die op de weg terug is van een blessure, tegen PSV (29 september) weer bij de selectie.