Go Ahead Eagles speelt op eigen veld gelijk tegen Jong Ajax

Al in de eerste minuut was het raak voor Go Ahead. Uit een hoekschop tikte Beukema bij de tweede paal binnen. Daarna waren er kleine kansen voor Ngombo namens Go Ahead en Ekkelenkamp namens Ajax, maar ze scoorden niet. Navratil kwam tien minuten voor rust net tekort om te 2-0 binnen te tikken. In blessuretijd stiftte de Tsjech in het zijnet, terwijl hij ook op de vrijstaande Van der Venne had kunnen afleggen. Even later was het rust: 1-0.

Na kansen voor beide ploegen, was het na een uur gelijk. Ekkelenkamp schoot via een Deventer-been binnen. Even later bracht Verhulst redding op een inzet van Quinten Timber. Ook Traoré probeerde het, maar schoot net naast. Namens Go Ahead was Navratil weer gevaarlijk, maar net voor hij kon schieten werd hij van de bal gegleden. Een minuut voor het einde leek Jong Ajax de punten mee te nemen naar Amsterdam nadat Traoré aan mocht leggen vanaf de stip. Verhulst stopte zijn strafschop echter en hield beide ploegen daarmee op een punt.

Go Ahead Eagles - Jong Ajax

1-0 Beukema (1)

1-1 Ekkelenkamp (58)

Arbiter: Teuben

Geel: Gravenberch, Q. Timber, Van der Venne, Kühn

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Bliek, Brito; Corboz, Van der Venne (Pouwels/84), Lieftink; Navratil, Ngombo (Bannink/75), Berden.

Jong Ajax: Kotarski; Van Gelderen, J. Timber, Pierie, Castillo; Gravenberch, Eiting (Kemper/85), Ekkelenkamp; Méndez (Q. Timber/46), Traoré, Kühn.

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie en hier de statistieken van de spelers van Go Ahead.