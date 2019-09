Heracles wint na zeven jaar weer in Enschede en bezorgt FC Twente eerste nederlaag (Foto: Pro Shots)

Heracles Almelo weet na ruim zeven jaar weer hoe het voelt om te winnen in het hol van de leeuw. In de Twentse derby had FC Twente - dat nog niet had verloren dit seizoen - het betere van het spel, maar trok Heracles uiteindelijk aan het langste eind: 2-3.

Na een seizoen zonder Twentse derby was de nieuwste editie in De Grolsch Veste er eentje die de massaal toegestroomde supporters vanaf de aftrap op het puntje van hun stoel liet zitten. Heracles trachtte FC Twente direct onder druk te zetten, maar de thuisploeg maakte al na vijf minuten dankbaar gebruik van de ruimte die de Almelose defensie daardoor in haar rug weggaf. Javier Espinosa stuurde landgenoot Aitor Cantalapiedra alleen op het doel van Blaswich af en deze kans liet laatstgenoemde niet onbenut: 1-0.

VAR

FC Twente was heer en meester en leek een kwartier voor de rust de marge te verdubbelen. Ditmaal fungeerde Espinosa niet als aangever maar als afmaker. Een leep balletje van Oriol Busquets werd door Mats Knoester verkeerd ingeschat, waarna Espinosa de bal van dichtbij simpel binnen kon tikken. Na tussenkomst van de VAR keurde scheidsrechter Jochem Kamphuis het gelukkige doelpunt echter af wegens hands.

Wedstrijd kantelt

Uit het niets en tegen de verhoudingen in produceerde Heracles vervolgens de gelijkmaker. Cyriel Dessers stond oog in oog Joël Drommel na een peer naar voren van Robin Pröpper. De Belgische spits faalde niet en passeerde Drommel met een lage schuiver: 1-1. In de blessuretijd van de eerste helft kwamen de bezoekers zelfs op 1-2. Mauro Junior pikte de tweede bal op rand zestien op, controleerde vakkundig met zijn knie en dropte zijn volley feilloos in het zijnet.

Slordige tweede helft

Van de sprankelende eerste 45 minuten was na de theepauze weinig meer over. Beide ploegen grossierden in slordigheden en de kansen waren schaars. FC Twente-trainer Gonzalo Garcia probeerde wat te forceren met het inbrengen van targetman Emil Berggreen, maar daar maakten de vermoeide Almeloërs dankbaar gebruik van.

Mauro Junior

Nadat Dessers een razendsnelle counter nog onbenut liet, was het smaakmaker Mauro Junior die de derby met zijn tweede van de avond definitief besliste. De Braziliaan knikte een prachtige voorzet van Lennart Czyborra achter Drommel. In blessuretijd maakte Berggreen er nog 2-3 van, maar het slotoffensief kwam te laat om een punt in Enschede te houden.

FC Twente - Heracles Almelo 2-3

1-0 Aitor (5)

1-1 Dessers (41)

1-2 Mauro Junior (45+2)

1-3 Mauro Junior (80)

2-3 Berggreen (90+2)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Espinosa, Zekhnini; Kiomourtzoglou

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Bijen, Schenk, Verdonk (Aburjania/81); Selahi (Berggreen/68), Busquets, Espinosa; Aitor, Vuckic, Zekhnini

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Mauro Junior (Bakboord/90), Merkel; Van der Water (Van den Buijs/85), Dessers, Konings (Dos Santos/56)

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en de statistieken van de spelers van FC Twente en Heracles Almelo.