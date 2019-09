Van den Heuvel pakt in laatste proef van de avond koppositie in Hellendoorn Rally

Jasper van den Heuvel is na de eerste dag de leider van de 38e Hellendoorn Rally. De coureur won de vierde proef en ging Bob de Jong, die de eerste drie proeven won, voorbij in het klassement. Zaterdag staan de overige tien op het programma.

De Jong won met zijn Belgische navigator Bjorn Degandt twee keer in Rijssen en één keer in Markelo, maar zag dat Van den Heuvel in de vierde proef (in Markelo) vijftien seconden sneller was en daarmee dus de leiding pakte. In het klassement is Bernhard ten Brinke met Tom Colsoul tweede op drie seconden van Van den Heuvel. De Jong heeft een achterstand van tien seconden.

Morgen is dus de tweede en laatste dag van de Hellendoorn Rally. De eerste proef is morgenvroeg in Hoge Hexel.