Schenk baalt van arbitrage in Twentse derby: ''Niet in ons voordeel''

Ondanks dat FC Twente in de Twentse derby tegen Heracles Almelo voetballend de betere ploeg was, stond er na negentig minuten voetbal een 2-3 eindstand op het scorebord. En een nederlaag in zulke verhitte potjes komt altijd extra hard aan, weet ook verdediger Xandro Schenk.

"Het was een bizarre avond. En heel kloten voor ons. We zaten beiden niet heel goed in de wedstrijd, maar wij hadden wel de controle en maken een goede goal", zegt Schenk na afloop van het duel in De Grolsch Veste. "Uit het niets maken zij de 1-1, terwijl wij de betere ploeg zijn. Vlak voor rust kantelt de wedstrijd helemaal. In de tweede helft proberen wij met man en macht aan te vallen en krijgen we hem nog tegen ook."

Arbitrage

FC Twente leek een kwartier voor rust op 2-0 te komen, maar een treffer van Javier Espinosa werd - na een ingreep van de VAR - afgekeurd. "Ik wil niet zeggen dat we de arbitrage tegen hadden, maar het was niet in ons voordeel. Ze zullen het wel bij het rechte eind hebben. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Ik weet niet of die tweede goal hands is, maar dat is een nieuwe regel. Dus keurt hij (scheidsrechter Jochem Kamphuis, red.) hem af", luidt het vervolg.

Counters

Heracles sloeg genadeloos toe in de tegenstoot. "Zij gingen steeds beter voetballen en counterden steeds beter. Daar waren we voor gewaarschuwd, maar als je dan 1-2 achterkomt weet je dat die counters komen. We hadden net zo goed kunnen winnen, maar het zat vandaag niet mee", aldus Schenk.