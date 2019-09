Mauro Júnior doet Everton na: "We hebben gewoon een Braziliaan van 1.20 meter die goed kan koppen"

Opvallend was dat de tweede treffer, de beslissende 3-1, met het hoofd werd gemaakt. Ook ploeggenoot Tim Breukers was verbaasd: "We hebben gewoon een Braziliaan die 1.20 meter is en goed kan koppen. Het is fijn dat die jongen echt bepalend is. Dat was bij de tweede goal al en bij de derde goal ook en het is fijn om zulke kwaliteiten in het team te hebben."

Dodelijk effectief

Breukers was blij met de zege, maar ook kritisch op het spel van zijn ploeg: "Eerste helft komen we totaal tegen de verhouding in op 2-1. We kwamen totaal niet aan het voetballen. Twente had de controle. Wij waren eigenlijk alleen maar achteruit aan het lopen en hadden het heel lastig. Eigenlijk twee verdwaalde ballen waardoor je ineens 2-1 voor staat. Dus dat was wel dodelijk effectief, maar qua voetbal was het niet goed."