Verhulst voorkomt nederlaag Go Ahead Eagles: ''Het was een pure gok''

Met een gestopte penalty in de slotminuten van het duel vervulde Hobie Verhulst een hoofdrol in het duel van Go Ahead Eagls met Jong Ajax (1-1). De doelman voorkwam dat Lassina Traoré de Amsterdamse beloften vanaf elf meter naar de overwinning schoot.

"Hij was hard ingeschoten, maar ik ging vol naar die hoek. Gelukkig schoot hij daar en kon ik hem tegenhouden en slepen wij er nog een puntje uit. Het was een gok. Ik heb van tevoren zijn penalty's gezien en ik wist dat hij vaak hard schoot en niet lang wacht. Vorige week schoot-ie door het midden. Het was dus een pure gok", zegt Verhulst na afloop.

Kansen

Go Ahead Eagles heeft mede door zijn beslissende redding nog altijd niet verloren in De Adelaarshorst. "Volgens mij was het de 89e of 90e minuut. Dat kan je niet meer goedmaken en sleep je er dus een punt uit. Achteraf denk je: ik ben blij met een punt, maar in de eerste helft hebben we heel veel kansen gehad. Die moeten we dan eigenlijk maken, maar dat gebeurt niet."

Plan B

"Ons plan was om volle bak druk te zetten, maar Jong Ajax is een goede ploeg. Dat lukte echter niet, want zij voetbalden zich eronderuit. Dan moet je overgaan op plan B en de boel achterin dichthouden", aldus Verhulst, die deels kan leven met de uitslag. "Gezien het verloop van de wedstrijd ben ik tevreden met een punt, maar niet als ik kijk naar onze kansen."