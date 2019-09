Programma: Return FC Twente in Champions League, topper HHC en basketbal en waterpolo van start

Komend weekend gaan ook de eredivisies bij basketbal en waterpolo weer van start en daarmee is in bijna alle sporten het nieuwe seizoen begonnen. Hieronder een overzicht van het Overijssels programma van deze week.

Betaald voetbal

De drie clubs in de eredivisie komen allemaal in actie op zondagmiddag en alle drie tegen een zware tegenstander. PEC Zwolle speelt om 14.30 uur in eigen huis tegen PSV, Heracles om 16.45 uur bij AZ en FC Twente om dezelfde tijd bij Feyenoord.

Go Ahead Eagles speelt vrijdagavond bij NEC in de Keuken Kampioen Divisie en in de 2e divisie staat voor HHC zaterdag de topper tegen Katwijk op het programma. Het is het duel tussen de nummers twee en vier.

Amateurvoetbal

In de 3e divisie gaat Excelsior'31 zaterdag op bezoek bij Jong Almere City en zondag speelt HSC'21 bij Dongen. In de zaterdaghoofdklasse spelen de vier Overijsselse clubs een thuisduel. Koploper Staphorst ontvangt Swift, Berkum speelt tegen HZVV, Genemuiden tegen Volendam en DETO staat tegenover De Dijk, dat ook nog geen punt wist te pakken. Op zondag speelt Quick'20 in eigen huis tegen MSC.

KNVB Beker

In de KNVB Beker staat de tweede kwalificatieronde op het programma. Daarin proberen HHC Hardenberg en Excelsior'31 het hoofdtoernooi te bereiken. HHC gaat dinsdag op bezoek bij Achilles Veen en Excelsior woensdag bij Dongen.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van FC Twente spelen morgen de return in eerste ronde van de Champions League. In De Grolsch Veste verdedigt de ploeg van trainer Tommy Stroot een 4-2 voorsprong tegen Sankt Pölten.

Ook in de eredivisie staat er weer een ronde op het programma. PEC Zwolle speelt vrijdag op eigen veld tegen Heerenveen en FC Twente ontvangt zondag VV Alkmaar.

Basketbal

Na de strijd om de Supercup gaat het seizoen in de Basketball League beginnen. Landstede Hammers begint met een duel bij Den Helder Suns en bij de vrouwen gaat Jolly Jumpers in de eerste speelronde op bezoek bij Cangeroes.

Waterpolo

Ook het waterpoloseizoen in de eredivisie gaat beginnen. Bij de mannen gaat Het Ravijn op bezoek bij PSV en bij de vrouwen ontvangt de Nijverdalse ploeg ZPB. Swol 1894 maakt haar debuut op het hoogste niveau en speelt thuis tegen De Ham.