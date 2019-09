Moeizame seizoensstart Excelsior'31 zet zich voort tegen Harkemase Boys

Het wil nog niet echt lukken voor Excelsior'31 in de 3e divisie. De promovendus verloor vanmiddag voor de vierde keer in vijf wedstrijden. Harkemase Boys was in Rijssen met 3-2 te sterk.

Het was een levendige openingsfase in Rijssen, met kansen voor beide ploegen. Na een kwart wedstrijd kwamen de bezoekers op voorsprong. Een afstandsschot van Dennis van Duinen vloog binnen: 0-1. Dat was ook de ruststand.

Direct na rust werd de score verdubbeld door Harkema. Jari Slort kopte bij de tweede paal de 0-2 binnen. Die stand stond echter niet lang op het bord, want Boy Boeloerditi bracht Excelsior met de 1-2 terug in de wedstrijd. Helaas voor Excelsior duurde dat ook niet lang. Berwout Beimers maakte na een uur de 1-3. Kort voor het einde kwam de thuisploeg opnieuw terug in de wedstrijd door Derian Reinders. In de slotfase was invaller Hakim Ezafzafi nog erg dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet eindigde op de lat. En dus waren er opnieuw geen punten voor de Rijssenaren.

