Hoofdklasse: Zeges Staphorst, Berkum en Genemuiden, DETO laat onderuit

Het was een goede middag voor drie van de vier Overijsselse clubs in de hoofdklasse. Staphorst, Berkum en Genemuiden wonnen een uitwedstrijd. DETO ging in de slotfase onderuit op Urk en wacht nog op het eerste punt.

Zesklapper Staphorst

Staphorst boekte een ruime zege bij De Dijk in Amsterdam. Al na acht minuten was het raak voor Staphorst. Martijn Brakke maakte alweer zijn derde van het seizoen. Even later dacht hij ook zijn tweede te maken, maar die werd afgekeurd. Vijf minuten voor rust werd het wel 0-2. Johnny de Vries scoorde. Daar bleef het in de eerste helft bij. Na een uur maakte De Vries zijn tweede en was het duel beslist. Brakke scoorde daarna nog twee keer en maakte zijn hattrick dus compleet. Mylan Polman maakte nog een eretreffer voor de thuisploeg.

Berkum wint bij Swift

Ook in Amsterdam boekte Berkum de derde overwinning van het seizoen bij Swift. In de eerste helft waren er lang weinig kansen te zien in Amsterdam. Swift was de betere ploeg en kreeg via De Graaf een goede kans. Die ging over en even later was het rust: 0-0. Een paar minuten na rust zette Johnsen Bacuna Berkum op voorsprong met een rake kopbal. Na een uur maakte Jesse Dingjan echter gelijk. De winst ging alsnog naar Berkum. Een kwartier voor het einde maakte Michel van Aggele de 1-2 en over die klap kwam Swift niet meer heen.

Tweede zege Genemuiden

Bij NSC Nijkerk pakte SC Genemuiden voor de tweede keer dit seizoen een driepunter. Genemuiden was de betere ploeg in de eerste helft, maar ondanks enkele kansen werd er niet gescoord voor rust. Acht minuten na rust was het wel raak voor de Overijsselaars. Jermain Baicadila scoorde voor Genemuiden. Tien minuten later verdubbelde Omar Kavak de score. Hij scoorde voor de derde wedstrijd op rij. Kort voor het einde maakte hij ook zijn tweede en was de overwinning definitief binnen voor Genemuiden.

DETO laat onderuit

DETO pakte op Urk het eerste punt van het seizoen door doelpuntloos gelijk te spelen. Het was een eerste helft met weinig opwinding op Urk. Er vielen weinig kansen te noteren en dus was 0-0 een logische ruststand. Na een klein uur was de beste kans voor Kevin Aman, maar hij kopte naast. Aan de andere kant schoot Jelle de Boer net naast. Urk ging onder aanvoering van het thuispubliek op zoek naar de winnende treffer en vond die. De Boer scoorde nu wel en bezorgde DETO daarmee de derde nederlaag van het seizoen.

Bekijk hier de andere uitslagen en de stand in de hoofdklasse B en hier de statistieken van de spelers van de Overijsselse clubs.