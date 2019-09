Armoedig PEC Zwolle beleeft kansloze avond bij FC Groningen

Ondanks dat FC Groningen zeker geen hoogstaand voetbal op de mat legde, mocht PEC Zwolle haar doelman Xavier Mous dankbaar zijn dat het bij de rust niet meer dan 1-0 stond. De 24-jarige sluitpost wist diverse goede mogelijkheden van de thuisploeg onschadelijk te maken, maar kon niet voorkomen dat Ramon Pascal Lundqvist halverwege de eerste helft de openingstreffer op het scorebord knalde.



Hamer probeert het

Pas na ruim een halfuur voetbal stichtte PEC Zwolle voor het eerst gevaar en moest Sergio Padt in actie komen. Gustavo Hamer zag de doelman van FC Groningen te ver voor zijn goal staan en probeerde het met een lepe poging van afstand, maar Padt had dit tijdig door en redde vakkundig.

Opbouwen

De thee fungeerde niet als wondermiddel en ook in de tweede helft kwam het hulpbehoevende PEC Zwolle geen moment in de wedstrijd. Ofschoon iedere Zwolse aanvalspoging strandde voordat de middenlijn bereikt was, bleven de mannen van Stegeman tevergeefs opbouwen. En hieruit viel dan ook de 2-0. Sam Kersten leverde het leer knullig in, waarna Charlison Benschop ploeggenoot Ajdin Hrustic in stelling kon brengen. De Australiër liet Mous vervolgens vanaf randje zestien met een bekeken schot kansloos.

Geen slotoffensief

Onder meer de lat voorkwam dat FC Groningen nog verder uitliep en dat zorgde ervoor dat er weer een sprankje hoop leek te doen opborrelen bij PEC Zwolle. Pelle Clement had de Zwollenaren tien minuten voor het einde terug in de wedstrijd kunnen schieten, maar de middenvelder mikte uit kansrijke positie te hoog en schoot over. Het was de enige serieuze kans voor de bezoekers in deze wedstrijd. Tot een heus slotoffensief kwam dus het niet, waardoor FC Groningen de drie punten meer dan terecht in eigen huis hield.

FC Groningen - PEC Zwolle 2-0

1-0 Lundqvist (19)

2-0 Hrustic (59)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Matusiwa

FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Matusiwa (Postema/90+2), Lundqvist (El Hankouri/72), El Messaoudi; Hrustic (Schreck/78), Benschop, Warmerdam

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Dekker, Kersten, Paal; Hamer, Bruns, Clement; Bel Hassani (Ghoochannejhad/54), Thy, Saymak (Johnsen/71)

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie. De statistieken van de spelers van PEC Zwolle zijn via deze link te vinden.