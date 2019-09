'Drukke' Mous constateert: ''Dat is een structureel probleem bij ons''

Een saaie avond was het voor Xavier Mous zeker niet. De sluitpost van PEC Zwolle werd veelvuldig onder vuur genomen door FC Groningen en keepte een prima wedstrijd, maar moest in het Hitachi Capital Mobility Stadion toch twee keer vissen: 2-0.

"Ik had het druk. Dat is een structureel probleem bij ons. We krijgen veel kansen tegen, daardoor wordt het druk. Naar mijn idee iets te druk. Doorgaans creëren we zelf ook veel, maar dat zat er vandaag niet in. We speelden heel slordig", zegt Mous na afloop.

Voetballende ploeg

PEC Zwolle had amper wat in te brengen tegen FC Groningen. "We zijn een voetballende ploeg. Daar creëren we normaal gesproken ook heel veel kansen mee. We komen er een paar keer goed doorheen, maar moeten in de eindfase vaster aan de bal zijn", vervolgt hij.

Vuile meters

Mous had geen antwoord op afstandsschoten van Hrustic en Lundqvist. "Twee vlijmscherpe schoten vanaf de zestien. Daar mogen ze niet vrij schieten. Dat moeten wij als team analyseren en beter oplossen. Dan gaan we punten pakken. De jongens waren echt kapot en hebben geknokt voor iedere meter. Het waren vuile meters, dat zijn niet de meters die wij horen te maken", aldus Mous.