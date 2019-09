Zwolle opgeschrikt door nachtelijke schietpartij

In Zwolle is vannacht een gewonde gevallen bij een schietpartij. Waarschijnlijk is er geschoten met een automatisch wapen. De kogels hebben meerdere auto's en een woonhuis geraakt.

De schietpartij was rond 3.50 uur aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Buurtbewoners zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord. Er is een gewonde gevallen die met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. Wie het slachtoffer is en hoe die eraan toe is, is niet bekend.

Bij de zoekactie naar de schutter heeft de politie onder meer een helikopter ingezet.

De kogelregen lijkt gericht te zijn geweest op de bestuurder van een dure Audi. In die wagen en auto's eromheen zitten de meeste kogelgaten. Ook in een huis zijn enkele kogels ingeslagen. De eigenaar van de Audi of zijn broer woont in de straat, zeggen buurtbewoners.

Een getuige heeft na de schietpartij twee onbekende mannen zien wegrijden op een scooter.



De omgeving van het incident is direct afgezet voor een grootschalig politieonderzoek.