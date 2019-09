De schietpartij was rond vier uur aan de Van Disselstraat. Hierbij zijn meerdere schoten afgevuurd. Bij een voetbalveldje in de buurt reed iemand op een scooter, die mogelijk iets heeft gezien of gehoord, denkt de politie.

Zo reageert de wijk op het schietincident:

Burgemeester Snijders bezocht de wijk vanmiddag, om met buurtbewoners over het voorval te praten. "Het is echt een heel heftig incident, ik wil graag met mensen praten over hoe ze dit hebben ervaren."

Politie zoekt 'getuige op scooter' in onderzoek naar schietincident Stadshagen (Foto: RTV Oost)

Burgemeester Snijders over de onrust in de buurt:

De kogelregen lijkt gericht te zijn geweest op de bestuurder van een dure Audi. In die wagen en auto's eromheen zitten de meeste kogelgaten. Ook in een huis zijn enkele kogels ingeslagen. De eigenaar van de Audi of zijn broer woont in de straat, zeggen buurtbewoners.

De politie deed uitgebreid onderzoek in de buurt, en zette daarbij onder meer een drone in: