Tubbergen breekt record: hoogste opbrengst ooit met SamenLoop voor Hoop

Het was een weekend vol emotie in het dorp, dat een flinke metamorfose onderging. Een braderie, verschillende ceremonies en de wandelestafette creëerden sfeer en saamhorigheid.

Deelnemers van de wandelestafette liepen een route van zo'n zevenhonderd meter. Na ieder rondje wisselden teamgenoten elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen was.

Kaarsenzakken

Gisteravond stonden er zo'n achtduizend kaarsenzakken langs de route, om dierbaren te herdenken die aan de ziekte zijn overleden. Een prachtig plaatje, dat indruk maakte op veel bezoekers van het evenement:

Wachtlijst voor vrijwilligers

In totaal zijn er 168 acties gehouden, door 125 teams. Het evenement werd door 230 vrijwilligers in goede banen geleid. Het was overigens niet moeilijk om vrijwilligers te vinden: de animo was zó groot, dat er een wachtlijst was.

RTV Oost was het hele weekend in Tubbergen. We hoorden veel mooie, maar ook ontroerende verhalen. Waaronder het verhaal van Marian, die in het dorp was voor haar overleden vriendin Gerda: