Uitslagen zondagvoetbal: NEO wint bij ATC'65, Kuinre maakt gehakt van Giethoorn

In de lagere klassen van het amateurvoetbal op zondag stond vandaag de aftrap van de competitie op het programma. Onderstaand een overzicht.

In de 1e klasse E kende Tubantia een beroerde start. Op bezoek bij SC Bemmel werd er met 4-1 verloren, waardoor de ploeg uit Hengelo de hekkensluiter is. Heino, Stevo, TVC'28 en Rohda Raalte verging het beter. Die ploegen wisten hun eerste wedstrijd allen om te zetten in drie punten.

Het gepromoveerde NEO uit Borne heeft in de 2e klasse J direct van zich doen spreken. Op het sportpark van ATC'65 won de promovendus zaterdagavond met 3-1. Columbia gaat aan kop door een 5-1 overwinning op Vogido.

Aan doelpunten geen gebrek bij het duel tussen MVV'29 en Luctor et Emergo in de 3e klasse A. De Almeloërs kwamen uiteindelijk als winnaar uit de strijd: in Harbrinkhoek werd het 3-4.

Helios en Overwetering zijn uit de startblokken geschoten in de 3e klasse B. Beide ploegen wonnen met 7-1 en boekten monsterzeges over respectievelijk Diepenveen en KCVO.

De kelderkraker tussen Giethoorn en Kuinre in de 5e klasse A Noord is een eenvoudige prooi geworden voor Kuinre, dat op bezoek bij Giethoorn overduidelijk een maatje te groot was: 0-8.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in het amateurvoetbal van de zondag.